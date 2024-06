Kvaratskhelia als een kind zo blij na ontmoeten voetbalheld: 'Dit had ik nooit verwacht'

was donderdag best wel starstruck, toen hij zijn grote voetbalheld mocht ontmoeten. De twee stonden tegenover elkaar tijdens het duel Georgië - Portugal: het op een EK debuterende land wist met 2-0 te winnen.

De linksbuiten van Napoli zorgde zelf voor een snelle 1-0, waarna Ajax-flop Georges Mikautadze vanaf de strafschopstip in de tweede helft het laatste doelpunt van de wedstrijd binnenschoot. In gesprek met Georgische media liet Kvara duidelijk weten hoe tevreden hij was. "Dit is de beste dag van het leven van een Georgische voetbalfan. We hebben geschiedenis geschreven." Door de overwinning blijft Georgië langer in het toernooi: zondagavond speelt het tegen Spanje.

Al heel snel ging over Ronaldo, die bij tegenstander Portugal in de basis stond. "Voor de wedstrijd had ik al een kort onderonsje met hem. Ik had nooit verwacht dat hij naar me toe zou komen en iets tegen met zou zeggen. Ronaldo is een geweldige speler en een geweldig persoon."

Het gesprekje tussen beide sterspelers had volgens Kvaratskhelia een positief effect op het spel van hemzelf en zijn ploeggenoten. "Het voelt gek, als hij vlak voor het duel met je praat. Het zorgde bij ons voor een boost qua zelfvertrouwen. We kregen het gevoel alsof we een resultaat konden halen tegen Portugal."

Na de wedstrijd toonde andermaal zijn liefde voor CR7 door op Instagram een story te delen waarin het shirt van de Portugese spits te zien is, naast de man van de wedstrijd-trofee. Kvara heeft dus na de overwinning op Portugal zijn shirt gewisseld met Ronaldo.

