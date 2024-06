L’Équipe: Mbappé niet aan de aftrap tegen Oranje, Rabiot zijn vervanger

Volgens het Franse L’Équipe heeft vrijdagavond geen basisplaats tegen het Nederlands elftal. De Franse krant heeft een vermoedelijke opstelling geplaatst, waarbij Didier Deschamps kiest voor als linksbuiten. Mbappé zal echter wel op de bank zitten.

Het is inmiddels wel bekend: Mbappé kwam maandagavond hard in botsing met de Oostenrijkse verdediger Kevin Danso. Vrij snel werd duidelijk dat de Franse topaanvaller zijn neus had gebroken. In de dagen daarna was er veel onduidelijkheid over of Mbappé zou kunnen starten tegen het Nederlands elftal. Zo verscheen de 25-jarige aanvaller donderdagavond met een masker op het trainingsveld en deed hij een deel van de training mee. L’Équipe denkt echter dat de steraanvaller genoegen moet nemen met een plaats op de bank.

Artikel gaat verder onder video

L’Équipe verwacht dat Marcus Thuram in de spits zal worden geposteerd, terwijl hij geflankeerd wordt door Ousmane Dembélé op rechts en Adrien Rabiot op links. Al houdt de krant ook rekening met een 4-4-2 zoals op het WK in 2018. “Het is duidelijk dat Rabiot de snelle Denzel Dumfries in de gaten moet houden”, schrijft het medium.

Daarnaast is er nog enige twijfel over de positie van Antoine Griezmann. De krant weet niet of de speler van Atlético Madrid in de spits zal staan naast Thuram of juist op het middenveld zal gaan spelen. Wel is er een basisplaats voor Aurélien Tchouameni, die hersteld is van een stressfractuur in zijn voet. De middenvelder van Real Madrid heeft echter wel al meer dan een maand niet meer gespeeld.

La composition de l'équipe de France face aux Pays-Bas : sans Mbappé, avec Rabiot à gauche et Tchouaméni > https://t.co/yvo4jbq3Bp#PBSFRA #Euro2024 pic.twitter.com/lXA1LnPvUp — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 21, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ideale Oranje zonder één speler met Ajax-dna: ‘Toen is het begonnen’

Nooit in de moderne geschiedenis van Oranje was Ajax zo extreem ondervertegenwoordigd als nu in Duitsland.