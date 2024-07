Lichte zorgen voor Koeman: absolute sterkhouder Oranje is ‘niet klachtenvrij’

bereidt zich niet ongeschonden voor op de ontmoeting tussen het Nederlands elftal en Roemenië in de achtste finales van het EK in Duitsland. Het Algemeen Dagblad meldt zondag dat de verdediger van Manchester City, die vooralsnog in alle EK-wedstrijden een basisplaats had, ruim voor de training samen met dokter Edwin Goedhart werd gezien in het centrum van Wolfsburg.

Aké is ‘niet klachtenvrij’, maar van reden tot zorg lijkt vooralsnog geen sprake. “Een woordvoerder van de KNVB zegt dat het ‘niets exceptioneels’ is”, zo leest het. Aké nam zondag ‘gewoon’ deel aan het eerste deel van de training. Dat was toegankelijk voor journalisten, maar die moesten na een kwartier alweer vertrekken.

Artikel gaat verder onder video

Ronald Koeman kan voor de rest beschikken over een volledig fitte spelersgroep. Denzel Dumfries werd uit voorzorg aan de kant gehouden tegen Oostenrijk, maar vertelde zondagmorgen zelf op de persconferentie dat hij fit genoeg is om te kunnen starten tegen Roemenië. De wedstrijd in de achtste finales begint dinsdag om 18.00 uur en wordt gespeeld in de Allianz ArenA in München.

