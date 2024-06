Liverpool komt na uiterst zorgelijk nieuws met update over clubicoon Alan Hansen

Liverpool komt zondagmiddag met een op het oog positieve update over de gezondheid van clubicoon Alan Hansen. De oud-speler van de club, die later jarenlang analyses verzorgde voor BBC's Match of the Day, werd twee weken geleden in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis, maar is inmiddels weer thuis.

Hansen is een absolute clublegende van Liverpool. De Schotse oud-verdediger speelde van 1977 tot 1991 veertien jaar voor The Reds, werd er aanvoerder en won talrijke prijzen, waaronder elf keer de Engelse landstitel, tweemaal de FA Cup en driemaal de Europa Cup I - de voorloper van de huidige Champions League. Na zijn actieve loopbaan was Hansen tussen 1992 en 2014 een van de vaste gezichten van Match of the Day, waarin de samenvattingen van de Premier League worden uitgezonden.

Artikel gaat verder onder video

Op 9 juni bracht Liverpool in een kort statement naar buiten dat de 68-jarige Hansen 'in kritieke toestand' in het ziekenhuis was opgenomen. Daarbij liet de club in het midden wat de oud-verdediger precies mankeerde. Twee weken later komt Liverpool met een eerste update en schrijft de club dat Hansen is ontslagen uit het hospitaal en thuis verder mag herstellen.

Hansen en zijn familie laten via de club weten 'overweldigd' te zijn door de vele blijken van medeleven die zij de afgelopen tijd mochten ontvangen. "We waarderen het ook enorm dat jullie onze privacy blijven respecteren terwijl Alan zijn herstel voortzet", laten Hansen, zijn vrouw Janet en kinderen Adam en Lucy weten.