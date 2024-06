Wijziging verwacht bij Oranje: 'Zowel jammer als zorgelijk, gerede kans dat hij dinsdag start'

Ronald Koeman toonde zich na afloop van de ontmoeting tussen Nederland en Frankrijk tevreden met het behaalde punt, maar was (andermaal) kritisch op het optreden aan de bal. Vooral de spelers in de aanvallende posities haalden niet het gewenste niveau. De vorm van is reden tot zorg en leidt bij Maarten Wijffels tot de vraag wat Koeman van plan is met .

De verslaggever van het Algemeen Dagblad bestempelt de avond van Memphis als ‘onhandig’ en ‘ongelukkig’. “Te vaak niet in verbinding met individuele teamgenoten en het totale team. Eigenlijk was het gewoon zwaar onvoldoende voor iemand die de kapstok moet zijn om het aanvalsspel aan op te hangen, maar dat niet is”, zo klinkt het. Bij Koeman gloorde de hoop dat Memphis ondanks opnieuw een moeizaam seizoen het Nederlands elftal bij de hand kon gaan nemen, maar daarvan kwam in de eerste twee groepswedstrijden weinig terecht.

Artikel gaat verder onder video

Het Europees Kampioenschap duurt - natuurlijk afhankelijk van de prestatie van Oranje - mogelijk nog wel even voor Memphis, maar er lijkt zich een herhaling van de voorgaande eindtoernooien voor te doen. Volgens Wijffels was Memphis ook tijdens EURO 2020 - wegens corona gespeeld in 2021 - en het Wereldkampioenschap van 2022 in Qatar niet de aanvalsleider die hij had moeten zijn. “Het is zowel jammer als zorgelijk voor een ploeg die als ambitie heeft om in Duitsland verder te reiken dan twee jaar terug in Qatar.”

Afhankelijk van Gakpo

De verslaggever ziet dat Oranje evenals tijdens het WK in Qatar afhankelijk is van Cody Gakpo. De Liverpool-aanvaller schoot zijn ploeg vorige week tegen Polen op gelijke hoogte en was ook tegen de Fransen de meest dreigende Oranje-international. “Louis van Gaal kreeg destijds (tijdens het WK, red.) bakken met kritiek voor het zuinige spel en het gebrek aan aanvallende sprankeling. Het was dat Gakpo bij zijn eerste eindtoernooi in elke poulewedstrijd een doelpunt maakte - en doorbrak op het internationale podium - anders was het voorin helemáál vlakjes geweest”, stelt Wijffels.

Koeman toonde zich na het WK in Qatar opvallend kritisch over het optreden van Oranje in balbezit, maar volgens Wijffels maakt de huidige bondscoach van het Nederlands elftal ook weer een ploeg ‘die in de eerste plaats lastig te kloppen is’. “Alleen: om écht ver te komen is ook extra klasse en onvoorspelbaarheid voorin nodig”, stelt Wijffels, die echter ook ziet dat de opties voor Koeman beperkt zijn. “Bergwijn was ten tijde van de finaleronde van de Nations League in 2019 al international. Maar in de jaren daarna is het hem noch Malen gelukt onbetwist basisspeler te worden. Van Gaal liet Malen zelfs thuis voor het WK, wat veel zei.”

Brian Brobbey worstelde in de eerste week van het EK met zijn fitheid en Xavi Simons kon tegen de Fransen opnieuw niet zijn klasse tonen. “Verder is er misschien Joshua Zirkzee, de spits die langs een geitenpaadje nog op dit EK is beland. Benieuwd wat Koeman komende dinsdag om te beginnen doet met Weghorst, in de beslissende poulewedstrijd tegen Oostenrijk”, schrijft Wijffels. Weghorst kreeg vóór het toernooi te horen dat hij genoegen moest nemen met een rol op het tweede plan. “Maar voor Depay in zijn huidige doen heeft geen tegenstanders angst. Daarbij wordt het voor hem de derde wedstrijd in negen dagen en zijn vijfde sinds 6 juni tegen Canada. Geen abc-tje voor iemand met zijn blessure-achtergrond.”

Let maar op: gerede kans dat Weghorst dinsdag start. Mede omdat Depay dan voor zijn 5de wedstrijd in 19 dagen staat. Met die blessure-achtergrond… https://t.co/kKsh2kQaYm — Maarten Wijffels (@m_wijffelsAD) June 22, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ideale Oranje zonder één speler met Ajax-dna: ‘Toen is het begonnen’

Nooit in de moderne geschiedenis van Oranje was Ajax zo extreem ondervertegenwoordigd als nu in Duitsland.