Marciano Vink zou Dumfries en andere naam slachtofferen tegen Frankrijk

Als Marciano Vink bondscoach was geweest van het Nederlands elftal, zou hij op twee posities een andere speler opstellen tegen Frankrijk. en mogen van hem op de bank plaatsnemen tegen Les Bleus.

"Ik zou met Frimpong spelen", begint Vink bij EK-praat. "Ik zou proberen die Hernández (linksback van Frankrijk, red.) achterin te houden. Boezem ze maar angst in, Frimpong heeft zoveel snelheid. Ook voor Veerman zou ik ervoor zorgen dat je meer diepte hebt aan de rechterkant. Hij gedijt daar bij. Al die mensen die maar naar de bal komen... Veerman moet iemand kunnen lanceren. Dan wordt het veld ook groter."

Als Jan Joost van Gangelen vraagt waarom Vink niet voor Donyell Malen kiest op de rechtsbuitenpositie, stelt de analist: "Omdat Frimpong nóg sneller is. Malen is heel misschien een betere, slimmere voetballer. Dan moeten we hem ook leep laten invallen. En Frimpong is betrouwbaarder verdedigend gezien."

Maar Vink heeft mogelijk nog wel een verrassendere wijziging achter de hand gehouden. "Ik zou misschien zelfs Geertruida dan opstellen. Die combinatie zou ik altijd houden, Frimpong en Geertruida. Je moet het middenveld versterken, want het middenveld van de Fransen is sterk, met onder andere Griezmann. Daar kun je een man-meer-situatie creëren. Aan Dumfries heb je niet veel, als je ook Frimpong opstelt. Geertruida kan achterin zijn mannetje staan, misschien wel beter dan Dumfries. Hij zorgt voor defensieve zekerheid."

