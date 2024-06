Martijn Krabbendam baart opzien en kiest voor zeer opvallende basisklant in Nederlands elftal

Martijn Krabbendam vindt dat in de basis moet beginnen bij het Nederlands elftal, zo geeft de journalist van Voetbal International woensdag aan. De Feyenoord-watcher weet dat Wijnaldum ontzettend fit is binnengekomen bij Oranje en denkt dat hij met zijn ervaring van grote waarde kan zijn voor Oranje op het EK in Duitsland.

Dat zijn pleidooi om Wijnaldum in de basis op te stellen niet bij iedereen goed zal vallen, erkent Krabbendam direct: "Op Wijnaldum is heel veel kritiek omdat hij is geselecteerd, maar hij is wel topfit", stelt Krabbendam in een video van Voetbal International. "Dat vergeten heel veel mensen. Heel veel spelers hebben een heel zwaar seizoen gehad met heel veel wedstrijden, maar Wijnaldum heeft er niet zo veel gespeeld. Zijn cijfers in Saudi-Arabië zijn uitstekend, als je kijkt naar doelpunten en assists. Ook zijn fysieke data heeft de KNVB in handen gekregen en die is er goed. Dan denk ik: waarom geen Wijnaldum?", vraagt de journalist zich hardop af.

Dat Saudi-Arabië niet het beste niveau is om op te voetballen, geeft Krabbendam direct toe. De journalist stelt echter dat dit voor meer spelers binnen de selectie geldt: "Je kan altijd zeggen dat het niveau in Saudi-Arabië niet zo goed is, maar dat kan je van de Eredivisie natuurlijk ook zeggen. Wijnaldum heeft zich bewezen, is een ervaren speler. Hij is een bewezen koppeltje met Memphis geweest. Ik denk dat je ook scorend vermogen nodig hebt, dat heeft hij", besluit Krabbendam zijn lofzang over de oud-speler van onder meer Feyenoord en PSV.

Of bondscoach Ronald Koeman tijdens het EK gaat kiezen voor de ervaren aanvallende middenvelder, is nog maar de vraag. Mogelijk volgt er in de laatste oefeninterlands meer duidelijkheid. Mocht Wijnaldum in de wedstrijden tegen Canada en IJsland weinig spelen, lijkt de kans onwaarschijnlijk dat de middenvelder in de basis gaat beginnen op het EK.

