Martijn Krabbendam haalt uit: ‘Wanbeleid wordt beloond met deze promotie’

NAC Breda heeft met de promotie naar de Eredivisie het nodige geluk gehad, aldus Feyenoord- en Oranje-watcher Martijn Krabbendam. De Parel van het Zuiden promoveerde onlangs een 4-1 nederlaag naar de Eredivisie, maar met beleid heeft het niks te maken volgens Krabbendam.

“Dit is totaal geen beleid”, aldus een kritische Krabbendam aan tafel bij Voetbalpraat van ESPN. “Wanbeleid wordt eigenlijk beloond met deze promotie. Of dachten ze dat de promotie kwam door goed beleid? Het is echt onvoorstelbaar gewoon.”

Artikel gaat verder onder video

De ploeg van trainer Jean-Paul van Gastel had op bezoek bij Excelsior de nodige engeltjes op de schouders, zo vindt Krabbendam. “Er is geen NAC-supporter onder de tram gelopen bij het vieren van het feest, de straatprijs gaat daar vallen, ze kunnen een staatslot kopen. Er is toch geen club met zo verschrikkelijk veel geluk als NAC? Dat is toch onvoorstelbaar.”

Met Remco Oversier hebben de Bredanaars een nieuwe algemeen directeur aangetrokken, maar volgens Krabbendam moet er nog veel meer gebeuren. “Ze kunnen alles aantrekken, een nieuwe trainer, maar ze moeten gewoon 23 nieuwe spelers halen willen ze in de Eredivisie blijven.” Kenneth Perez haakt daarop in: “Maar je hebt het over beleid, beleid begint natuurlijk boven. Dat begint niet met die 23 spelers, dat begin met wie de lijnen uitzet.”

Krabbendam uit vervolgens zijn kritiek op Pierre van Hooijdonk. “Ze hebben daar een commissaris technische zaken, Pierre van Hooijdonk, met een vetorecht. Daarom komt een aantal directeuren niet, want die denken: dan krijg ik dat gezeur aan mijn hoofd als ik een keer wat wil bewerkstelligen. Nu komt Oversier over van dat makelaarskantoor, die gaat daar wel mee akkoord. Dus ik zie niet in hoe er daar snel iets veranderd”, besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Nooit meer kunstgras in de Eredivisie na degradatie Excelsior

Door de degradatie van Excelsior heeft geen enkele club volgend seizoen een plastic veld in de Eredivisie.