Matig België worstelt zich naar de achtste finales EK, Oekraïne uitgeschakeld

Oekraïne heeft woensdagavond gelijk gespeeld tegen België. In een stroperige en kwaliteitsarme wedstrijd kwamen beide teams niet tot scoren: 0-0. Door het gelijkspel plaatst België zich op basis van doelsaldo voor de tweede ronde en gaat Oekraïne naar huis.

Vooraf was het razend spannend in groep E. Alle teams hadden één keer gewonnen en één keer verloren. België en Roemenië begonnen met een miniem voordeel aan de laatste wedstrijd in de groep, zij hadden een beter doelsaldo dan Oekraïne en Slowakije. De Belgen zouden met een gelijkspel sowieso door zijn naar de tweede ronde. De Oekraïners zouden bij een gelijkspel afhankelijk zijn van de andere uitslag en moesten winnen om plaatsing voor de tweede ronde in eigen hand te houden.

De eerste helft bood nauwelijks spektakel. België had voornamelijk de bal, maar creëerde geen kansen. Oekraïne hield simpel tegen en was een enkele keer gevaarlijk in de omschakeling, maar speelde die kansen niet goed uit. De ruststand was dan ook 0-0.

Waar de eerste helft al weinig spectaculair was, was de tweede nog minder opwindend. België kon geen vuist maken en Oekraïne leek het wel goed te vinden en e hopen op een overwinning van Roemenië of Slowakije. Pas diep in de tweede helft probeerde Oekraïne wat dichter bij het doel van Koen Casteels te komen, ook toen België genoegen leek te nemen met een puntendeling en dus plaatsing. Dat leverde een enorme kans voor Heorhiy Sudakov op, maar zijn inzet was te slap om doelman Koen Casteels te passeren.

Door de doelpuntloze remise plaats België zich voor de tweede ronde, waar het Frankrijk zal treffen. Voor Oekraïne zijn de druiven zuur. Zij gaan naar huis met hetzelfde aantal punten als de drie andere landen in de groep.

