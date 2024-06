Mbappé scoort eerste EK-doelpunt voor Frankrijk, dat blijft steken op een gelijkspel tegen Polen

Frankrijk heeft ook de laatste groepswedstrijd op het EK niet weten te winnen. In Dortmund was het al uitgeschakelde Polen de tegenstander, maar echt overtuigen deden de Fransen niet. Met zijn eerste EK-doelpunt zette zijn ploeg vanaf de stip op voorsprong, maar aan de andere kant deed Robert Lewandowski in twee pogingen hetzelfde: 1-1. Daarmee eindigt Frankrijk op de tweede plaats in groep D.

Nadat hij de wedstrijd tegen Nederland miste wegens een gebroken neus, keerde Mbappé tegen Polen weer terug in de basis. De eerste helft ging voor Frankrijk weinig voortvarend van start. De eerste echte kans van de wedstrijd kwam na zo’n vijf minuten spelen en was voor Polen. Piotr Zielinski haalt van afstand uit, maar Mike Maignan wist de bal uit zijn doel te houden. Pas na elf minuten spelen kwam het eerste gevaar van Franse zijde. Een doorgeschoten lage voorzet van Ousmane Dembélé kwam uit bij Theo Hernández, die zijn poging in de korte hoek gered zag worden door Lukasz Skorupski.

In het vervolg van het eerste bedrijf was de doelman van Bologna regelmatig een sta-in-de-weg voor de mannen van Didier Deschamps. Door zijn doel goed klein te maken wist hij onder meer grote kansen van Mbappé en Dembélé te keren, terwijl de brutale Polen de bal er aan de andere kant via Lewandowski en Kacper Urbanski ook niet inkregen.

Aan het begin van de tweede helft begon Mbappé wat meer in zijn spel te komen. Toch wist hij de uitstekend spelende Skorupski nog altijd niet te passeren. Na iets minder dan een uur spelen kwam er toch de kans voor Frankrijk om op voorsprong te komen. Dembélé probeerde zijn tegenstander Jakub Kiwior voorbij te rennen, maar werd tegen de grond gewerkt. Vanaf de stip liet Mbappé Skorupski ditmaal wel kansloos. Voor de sterspeler van de Fransen was dit pas de eerste keer dat hij tijdens een EK wist te scoren.

Met nog een kwartier te spelen kreeg Lewandowski een buitenkansje om Polen weer langszij te brengen. Dayot Upamecano vloerde invaller Karol Swiderski in de zestien, waarna scheidsrechter Marco Guida de bal na ingrijpen van de VAR op de stip legt. In eerste instantie wist Maignan deze te stoppen, maar het oordeel van de videoscheidsrechter is dat hij te vroeg van de lijn kwam. In zijn tweede poging schoot de spits van Barcelona wél raak.

Dankzij de 2-3 nederlaag van Nederland tegen Oostenrijk eindigen de Fransen met vijf punten op de tweede plaats in groep D. Op maandag 1 juli is de nummer twee van groep E de tegenstander in de achtste finale. De beslissing in die groep, waar iedereen drie punten heeft, zal woensdagavond vallen. Met het gelijkspel haalt Polen ook een punt, waardoor geen enkel land op dit EK puntloos is gebleven.