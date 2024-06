Na Memphis en Simons moet ook andere basisklant het ontgelden: ‘Het klinkt hard, maar…’

Voormalig Oranje-international Ben Wijnstekers is niet te spreken over het optreden van in de kraker tussen Nederland en Frankrijk (0-0). De vleugelverdediger van Internazionale stond ondanks de basisplaats voor Jeremie Frimpong ‘gewoon’ op zijn favoriete plek gepositioneerd, maar slaagde er niet in zijn stempel te drukken. Wijnstekers vond Dumfries vooral aan de bal niet het gewenste niveau halen.

Ronald Koeman toonde zich na afloop van de ontmoeting tussen Nederland en Frankrijk tevreden met het behaalde punt, maar realiseerde zich als geen ander dat zijn ploeg aan de bal écht moet verbeteren wil het in het restant van het toernooi een serieuze rol van betekenis spelen. Een aantal spelers wist ook tegen Frankrijk geen potten te breken. Memphis Depay moest het tijdens de wedstrijd al ontgelden en Johan Derksen was na afloop hard in zijn oordeel over Simons. Nu klinkt er dus ook kritiek op Dumfries.

Artikel gaat verder onder video

De vleugelverdediger speelde tegen Polen al niet zijn beste wedstrijd en haalde vrijdagavond tegen Frankrijk al helemaal niet het niveau dat men van hem gewend is als hij het shirt van het Nederlands elftal aantrekt. “We hebben zo vaak een superieure Dumfries gezien en daardoor zijn we verwend. Nu zien we diezelfde speler op het EK nog niet”, zegt Wijnstekers, die het optreden van Dumfries beoordeelt met een 5,5, in gesprek met De Telegraaf. “Het is hard, maar het was wederom niet goed. Hij was slordig en koos niet zijn momenten. Ter verdediging zeg ik dat hij een hele rechterflank moet bestrijken tegen sterke tegenstanders, waardoor je diep in de tweede helft kracht gaat verliezen en de scherpte verdwijnt. Puur verdedigend vond ik hem wel oké.”

Voor Dumfries was in de tweede helft nog een ongelukkige rol weggelegd. Simons dacht de score te openen, maar het Nederlandse feestje ging niet door wegens buitenspel. Dumfries zou de Franse doelman Mike Maignan teveel gehinderd hebben.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ideale Oranje zonder één speler met Ajax-dna: ‘Toen is het begonnen’

Nooit in de moderne geschiedenis van Oranje was Ajax zo extreem ondervertegenwoordigd als nu in Duitsland.