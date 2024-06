Derksen pakt naast Memphis ook een andere Oranje-speler keihard aan: 'Geen knikker geraakt'

Na de ontmoeting tussen het Nederlands elftal en Frankrijk op het Europees Kampioenschap in Frankrijk klinkt er niet alleen veel kritiek op het optreden van , maar moet ook het ontgelden. Johan Derksen stelt dat de aanvallende middenvelder van RB Leipzig op dit moment niets in de basiself van Ronald Koeman te zoeken heeft. Simons dacht vrijdagavond de matchwinner te worden, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens hinderlijk buitenspel van Denzel Dumfries.

Simons was in het seizoen 2022/23 de grote uitblinker bij PSV en toonde ook in de voorbije jaargang bij RB Leipzig zijn klasse. In het shirt van het Nederlands elftal wil het echter niet lukken. Simons maakte onlangs in de oefeninterland tegen IJsland weliswaar zijn eerste treffer voor Oranje, maar die heeft nog niet het gewenste effect opgeleverd. De dribbelaar speelde ongelukkig in de eerste EK-wedstrijd tegen Polen en slaagde er ook vrijdagavond tegen de Fransen niet in om vanaf de nummer 10-positie het verschil te maken.

Artikel gaat verder onder video

De verwachting was dat Koeman Simons buiten zijn basiself zou houden, maar de bondscoach besloot in plaats daarvan te gaan schuiven met de international. Derksen begrijpt er weinig van. “Ik vind trouwens dat er geen enkele aanleiding was om hem op te stellen. Hij heeft geen knikker geraakt”, zei Derksen vrijdagavond na Nederland - Frankrijk in Vandaag Inside Oranje. “In twee wedstrijden heeft hij geen knikker geraakt.” Simons werd tegen Polen vroegtijdig naar de kant gehaald en moest tegen de Fransen direct na zijn afgekeurde treffer plaatsmaken.

Wilfred Genee vroeg aan Derksen of hij dan voor Joey Veerman zou kiezen. De middenvelder van PSV werd tegen Frankrijk geslachtofferd door Koeman, na diens ongelukkige optreden tegen Polen. “Misschien een ander, dan ga je even kijken. Maar Simons kun je vergeten”, zo liet Derksen er geen misverstand over bestaan. De Snor kon er met zijn hoofd eveneens niet bij dat Georginio Wijnaldum opnieuw speeltijd kreeg. De routinier werd zelfs in de basis verwacht, maar hij moest het doen met een invalbeurt. “Dat begrijp ik ook niet helemaal, waarom hij erin komt.” Derksen wil vooral meer van Wout Weghorst zien. “Hij is een jongen voor de laatste tien minuten, maar qua rendement denk ik dat als je hem de hele wedstrijd opstelt, dat je er meer aan hebt dan aan Memphis op zo’n plek”, zo klonk het. Derksen was eerder in de uitzending al kritisch op Memphis.

Voor Weghorst was tegen Polen nog een heldenrol weggelegd. De centrumspits kwam tegen Frankrijk wederom als invaller binnen de lijnen, maar hield zich ditmaal voor bezig met verdedigen. In de buurt van een eventuele winnende kwam hij niet.

