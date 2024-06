Nederland - Oostenrijk op tv: op deze zender is de derde EK-wedstrijd van Oranje te zien

Het Nederlands elftal speelt komende dinsdag, 25 juni, de derde en laatste groepswedstrijd op het Europees Kampioenschap in Duitsland. In Berlijn is Oostenrijk de tegenstander waartegen Oranje zich hoopt te plaatsen voor de achtste finales. Het duel tussen Nederland en Oostenrijk wordt live uitgezonden op tv, maar hoe laat en op welke zender?

Nederland - Oostenrijk op tv

De wedstrijd tussen Nederland en Oostenrijk is te zien op NPO1. Wie liever met Belgisch commentaar kijkt, kan ook afstemmen op de VRT. Die zender is te vinden op kanaal 29 (KPN), kanaal 51 (Ziggo) of kanaal 21 (Odido).

Hoe laat is Nederland - Oostenrijk?

De aftrap in het Olympiastadion in Berlijn wordt verricht om 18.00 uur. De UEFA heeft de Slowaak Ivan Kruzliak aangesteld als scheidsrechter bij het afsluitende pouleduel van Oranje.

Welk resultaat heeft Nederland nodig?

Oranje begint als koploper in poule C aan de derde speelronde, met vier punten uit twee duels. Frankrijk, dat tegelijkertijd tegen het puntloze en dus al uitgeschakelde Polen speelt, heeft er evenveel. Oostenrijk staat met drie punten op de derde plaats. Bij een overwinning of gelijkspel is Nederland zeker van een plaats bij de beste twee in de poule - en dus automatisch kwalificatie voor de achtste finales. Zelfs een nederlaag hoeft niet fataal te zijn: de vier beste nummers drie van de zes poules plaatsen zich immers óók voor de volgende ronde.

