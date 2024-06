Nederlands elftal heeft 'hele lange meeting' over nieuwe spelregel op EK

heeft meer verantwoordelijkheid, nu hij als enige speler van het Nederlands elftal in gesprek mag met de scheidsrechter. Door een nieuwe regel leggen scheidsrechters hun beslissingen alleen nog uit aan de aanvoerders, die bovendien de taak hebben om hun medespelers weg te houden bij de arbitrage, om een gele kaart te voorkomen.

“Voor mij verandert er niet zo veel”, zegt Van Dijk op de persconferentie van zaterdagavond, daags voor de wedstrijd tegen Polen. “Ik praat altijd wel met de scheidsrechter. Ik moet er wel voor zorgen dat mijn medespelers daar niet betrokken bij zijn. Daar heb ik meer verantwoordelijkheid voor. We hebben er een lange meeting over gehad en ik denk dat het wel is binnengekomen bij iedereen. Het is nu zaak om er slim mee om te gaan.”

Van Dijk neemt zijn rol als aanvoerder ook buiten de lijnen serieus. Hij deinst er niet voor terug om zijn ploeggenoten te corrigeren, al moeten andere spelers dat in zijn ogen ook doen. “Dat hebben we ook onderling aangegeven. Hoe lang je er ook bij zit, iedereen kan dat op zich nemen. We willen allemaal winnen en daar heb je kritische noten bij nodig. Dat moet iedereen kunnen doen.”

