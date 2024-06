Nieuw thuisshirt van PSV uitgelekt: 'Leek wel of de verkoper ervan schrok’

Het heeft er alle schijn van dat het nieuwe tenue van PSV voor het komende seizoen is uitgelekt. PSV-supporter Ronald Verbeek zag het shirt woensdag tijdens het shoppen met zijn dochter in een Rotterdamse winkel hangen en vermoedde dat dit nog wel eens het nieuwe shirt van de Eindhovense landskampioen kon zijn. Bronnen bevestigen aan het Eindhovens Dagblad dat het shirt ‘inderdaad op hoofdlijnen zal kloppen'.

Na het spotten van het tricot maakte Verbeek snel een foto, waarna hij in de winkel vroeg of het een echt shirt betrof. “Daarna haalde de verkoper het shirt snel weg, want het was eigenlijk pas bedoeld voor het derde kwartaal van dit jaar”, vertelt hij. Het shirt lijkt op hoofdlijnen te kloppen. “Maar op detailniveau zijn er meestal nog wat afwijkingen”, schrijft het Eindhovens Dagblad.

Het is vaak zo dat het ontwerp van een nieuw shirt al meer dan een jaar geleden wordt vastgelegd. Het mogelijke nieuwe shirt van PSV lijkt in grote lijnen op het thuisshirt dat de club vaak heeft, maar op de voorkant zijn wel enkele ‘designspetters’ te zien. De verwachting is dat het nieuwe thuistenue rondom de eerste training van de club op 1 juli gepresenteerd wordt.

De vraag is nu echter wel hoe het mogelijk was dat het shirt al in een Rotterdamse winkel terecht is gekomen. Verbeek kan er echter wel om lachen. “Het leek wel of de verkoper ervan schrok, zo snel werd het shirt weer weggehaald.”

