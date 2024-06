Noa Vahle lacht om Valentijn Driessen: 'Het lijkt me toch zo leuk als dát zou gebeuren'

Noa Vahle hoopt alleen al om Valentijn Driessen dat het Nederlands elftal de finale van het Europees Kampioenschap in Duitsland gaat bereiken. De chef voetbal van De Telegraaf ging er na de wedstrijd tegen Oostenrijk met gestrekt been in bij bondscoach Ronald Koeman.

Nadat Nederland het afsluitende pouleduel met 2-3 had verloren, schoof de bondscoach aan bij de persconferentie. Driessen wond er na de desastreus verlopen wedstrijd geen doekjes om en vroeg Koeman op de man af of diens positie nog houdbaar was. Het kwam de journalist - beroemd en berucht om zijn kritische houding - onder meer op stevige kritiek van Rafael van der Vaart te staan.

Vahle, die in Duitsland aanwezig is om de verrichtingen van het Nederlands elftal te volgen namens Vandaag Inside, schuift tussendoor aan bij Radio 538. Presentator Frank Dane vraagt de verslaggever wat zij ervan vindt dat de stemming in Nederland na de wedstrijd tegen Oostenrijk zo snel gekanteld is, met de vraagstelling van Driessen als voorbeeld. "Dat is natuurlijk ook typisch Valentijn", lacht Vahle. "Die vraag stelde hij natuurlijk nét ietsje te vroeg." Dane vraagt vervolgens of Vahle het nog ziet gebeuren dat Driessen 'een draai terug maakt' als Oranje alsnog ver zou komen in het toernooi. "Het lijkt me toch zó leuk, dat Nederland straks de finale speelt en dat hij daar nog steeds een beetje zit te tikken. Dat lijkt me écht geweldig", besluit Vahle het onderwerp.

Check hieronder het hele fragment van Radio 538, waarin Vahle ook ingaat op de veelbesproken vroege wissel van Joey Veerman tegen Oostenrijk.

