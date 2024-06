Ongeloof op de tribunes: Lionel Messi mist enorme kans en brengt Argentinië in moeilijkheden

Argentinië is de Copa América gestart met een overwinning. De regerend wereldkampioen was in de nacht van donderdag op vrijdag met 2-0 te sterk voor Canada. Julian Álvarez en Lautaro Martínez verzorgden de Argentijnse productie. kreeg een aantal opgelegde kansen, maar kwam niet tot scoren.

Als regerend wereldkampioen én met de aanwezigheid van Messi is Argentinië de topfavoriet voor de eindzege van deze editie van de Copa América. De Argentijnen zijn in de groepsfase gekoppeld aan Peru, Chili en Canada. De eerste horde op weg naar de knock-outfase is afgelopen nacht dus genomen. Eenvoudig ging dat overigens niet. De ontmoeting tussen Argentinië en Canada ontwikkelde zich tot een interessant schouwspel, met kansen over en weer.

Artikel gaat verder onder video

Dat begon al in de eerste helft. Na slordig balverlies van Canada op het middenveld kon Ángel Di María het hele veld oversteken en zo op de Canadese doelman af, maar hij tikte de bal net iets te ver voor zich uit waardoor de sluitpost kon ingrijpen. Aan de andere kant kreeg Liam Millar een opgelegde kans om de score te openen. De Canadese vleugelspeler kon van dichtbij ongehinderd koppen, maar stuitte op Emiliano Martínez. In de eerste helft vielen er geen doelpunten, maar na de rust was het al snel raak. Na een subliem passje van Messi werd Alexis Mac Allister nog onderuit gekegeld door de Canadese doelman, maar Julian Álvarez was er als de kippen bij om de bal alsnog in het net te leggen.

Argentinië kreeg vervolgens meerdere grote kansen om de wedstrijd vroegtijdig in het slot te gooien. De grootste waren voor Messi. De Argentijn had de 2-0 op zijn schoen, maar nadat zijn eerste poging al werd gekeerd, lukte het hem ook in tweede instantie, toen de doelman al op de grond lag, niet om de bal in het doel te krijgen. De voormalig voetballer van FC Barcelona en Paris Saint-Germain had het vizier sowieso niet op scherp, want later in de tweede helft lukte het hem oog-in-oog met de Canadese goalie opnieuw niet om te scoren. Het duurde uiteindelijk tot minuut 88 alvorens de beslissende 2-0 viel. Lautaro Martínez liet een grote kans eerst nog onbenut, maar op aangeven van Messi maakte hij vlak voor tijd alsnog de tweede Argentijnse treffer.

Argentinië heeft de eerste driepunter op de Copa América zodoende in de pocket. De wereldkampioen, waar oud-Ajacied Lisandro Martínez een basisplaats had, vervolgt het toernooi woensdagnacht met de wedstrijd tegen Chili. Vier dagen later is Peru de tegenstander.

