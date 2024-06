Ongelooflijke ontknoping bij Italië - Kroatië: Luka Modric in zak en as in minuut 98

Italië heeft zich na een 1-1 zwaarbevochten gelijkspel tegen Kroatië als nummer twee geplaatst voor de achtste finale. Lazio Roma-speler schoot in de negende minuut van blessuretijd de regerend Europees kampioen naar de achtste finale. Hierdoor viel voor Kroatië het doek en bleek de laatste wedstrijd van Luka Modrić - die nog wel doel trof - op een eindtoernooi gespeeld. In de poule des doods waren de geroutineerde Kroaten niet opgewassen tegen onder andere Spanje en Albanië. Italië speelt in de knock-outfase tegen Zwitserland.

Bij Italië werden na de wanvertoning tegen Spanje drie spelers geslachtofferd. Scamacca, Chiesa en Frattesi maakten plaats voor Retegui, Darmian en Raspadori. Bij de Kroaten behield Ajacied Šutalo - ondanks zijn zwakke optreden tegen Albanië - een basisplaats in het hart van de defensie. Kroatië en Italië speelden de laatste drie onderlinge wedstrijden 1-1 gelijk, maar vandaag had enkel Italië iets aan een remise.

Voor Kroatië was een overwinning essentieel om de groepsfase te overleven en de ploeg van coach Dalić schoot uit de startblokken. Donnarumma tikte een heerlijke knal van Sučić uit de kruising én dat was voor Italië het startsein om de regie te grijpen. De Italianen drongen Kroatië ver terug en na een kopbal van Barella hield de Kroatische doelman Livaković zijn land op de been met een knappe reflex. Het spel golfde in het vervolg van de eerste helft op en neer, maar ondanks een felle strijd werd er voor rust niet gescoord.

Het stond defensief bij de Azzurri aanzienlijk beter dan de eerste twee wedstrijden, want de Italianen gaven vrijwel niets weg. Een onhandige handsbal van Frattesi in het strafschopgebied na een klein uur spelen leek de wedstrijd volledig te doen kantelen, maar Donnarumma keerde de penalty van Modrić. De Italianen kregen de bal vervolgens niet weg, waarna de Kroatische aanvoerder er als de kippen bij was een rebound in het dak van het doel te schieten.

Italië trok de teugels direct stevig aan om de eventuele derde uitschakeling in de groepsfase in de geschiedenis te voorkomen. De regerend Europees kampioen werd al decennialang geroemd om de defensieve kwaliteiten, maar deze keer kregen de Italianen een koekje van eigen deeg. Het piepte en kraakte dikwijls in de Kroatische achterhoede, maar ze hielden de Italianen - soms met kunst- en vliegwerk - af van scoren. Tot in de achtste minuut van de blessuretijd. Invaller Zaccagni vond met een weergaloos schot de kruising, hield Italië ternauwernood in het toernooi en dompelde de Kroaten in diepe rouw.