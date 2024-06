Oranje boekt overtuigende overwinning op IJsland in uitzwaaiwedstrijd

Het Nederlands elftal heeft maandagavond in de traditionele uitzwaaiwedstrijd IJsland verslagen. Waar vooraf een taaie klus werd verwacht na de overwinning van IJsland op Engeland een paar dagen geleden (0-1), had Nederland in de praktijk geen enkele moeite met de IJslanders: 4-0. Voor Nederland maakt Xavi Simons zijn eerste doelpunt ooit in Oranje.

Bij Oranje verschenen maar liefst acht andere spelers aan de aftrap ten opzichte van de wedstrijd tegen Canada (4-0). Alleen doelman Bart Verbruggen, middenvelder Jerdy Schouten (als vervanger van de vlak voor de aftrap afgehaakte Teun Koopmeiners) en Memphis Depay mochten blijven staan. Aanvoerder Virgil Van Dijk nam zijn plaats centraal achterin weer in, geflankeerd door Stefan De Vrij. Naast Depay, die in de punt van de aanval geposteerd werd, startten Cody Gakpo en Xavi Simons in de aanval. Denzel Dumphries, Nathan Aké, Tijjani Reijnders, Teun Koopmeiners en Joey Veerman completeerden de basiself.

In een koude en natte Kuip scoorde Xavi Simons in de 23e minuut zijn eerste treffer voor Oranje. Veerman zette de bal voor op Dumphries, die de bal met zijn hoofd panklaar legde voor Simons. De speler van RB Leipzig had de bal voor het intikken en deed dat ook: 1-0. Vooral Memphis kreeg daarna kansen om de score te verdubbelen, maar slaagde daar niet in waardoor de ruststand 1-0 was.

Na rust wist Nederland de score wel te verdubbelen. Schouten verlengde in de 49e minuut een corner tot bij Aké, die de bal richting Van Dijk kopte. De aanvoerder kopte de bal vervolgens rustig in de linker hoek: 2-0. Daarna ging het tempo wat omlaag en was er lange tijd weinig actie voor de doelen. In de 71e minuut schrok het publiek wakker toen Stefán Teitur Thórdarson van grote afstand op doel schoot, maar de poging spatte uiteen op de paal.

In de 80e minuut bracht een invaller weer wat leven in de wedstrijd. Memphis stuurde met een bekeken pass de ingevallen Donyell Malen weg. Malen nam de bal mee, keek naar de keeper en werkte bekeken af: 3-0. Depay leek daarna de vierde treffer te maken, maar die treffer werd uiteindelijk op aangeven van de VAR afgekeurd wegens hands van Veerman eerde in de aanval. In de blessuretijd maakt Wout Weghorst op aangeven van Malen nog een treffer: 4-0, waarmee het feest compleet was.

Zo kan Nederland met een goed gevoel richting het EK, waar zondag als eerste tegenstander Polen wacht. Smet op de avond was wel de blessure van Koopmeiners, waarvan nog moet blijken hoe ernstig die is. Omdat alle andere spelers fit bleven en de invallers een goede indruk maakten heeft bondscoach Ronald Koeman genoeg stof om over na te denken de komende dagen.

