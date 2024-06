Oranje-Indiaan verkleedt zich niet dit EK: ‘Ik wist meteen dat het voorbij was’

Graatje Hindriks, beter bekend als de Oranje-Indiaan, zal ook deze zomer weer Oranje volgen op het Europees Kampioenschap. Toch zal hij zijn tooi niet gaan dragen, vertelt hij aan het Dagblad van het Noorden.

“De hype van het verkleden lijkt wat over”, verzucht Graatje. In het verleden was de Oranje-Indiaan op de tribunes van wedstrijden van Nederland te zien met de Generaal, Napoleon en de Wortelman. “De Generaal en Napoleon zijn al overleden. De Wortelman is al een poosje uit beeld. Net als de Zwolse Malloten, om er nog maar een paar te noemen. En ach, de Streepjesman. Of die vrouw met die enorme kaas op haar hoofd. Je ziet ze bijna niet meer. Wij vonden het geweldig om ons uit te dossen. Die tijd zal wel voorbij zijn.”

Negen jaar geleden stopte Graatje als Indiaan nadat zijn vrouw Grietje overleed. “We reisden Oranje achterna. De hele wereld over. Samen. We hebben de tooi in Florida gekocht. In die tijd omgerekend voor 52 gulden. De Oranje-Indiaan was van ons samen. Dus ik wist meteen dat het voorbij was.” Na het overlijden van zijn vrouw bezocht Graatje nog maar drie Oranje-wedstrijden. “We deden alles samen. Winkelen, uit eten, een biertje drinken. Grietje vond voetbal helemaal niet leuk, maar ze ging wel mee voor de gezelligheid. Zij keek publiek, ik voetbal.”

Ook deze zomer reist Graatje naar Duitsland, maar hij heeft niet voor alle wedstrijden een kaartje bemachtigd. “Ik ben en blijf Oranje-fan. Dat raak je niet zomaar kwijt. Maar het was veel leuker toen Grietje er nog was. Toch ga ik nu naar Hamburg. Ik heb een kaartje gekocht voor de wedstrijd tegen Polen. Omdat ik er weer bij wil zijn. Het is fijn dat het zo dichtbij is, want mijn rug is totaal versleten. Ik verrek elke dag van de pijn. Maar het is amper 306 kilometer rijden naar de Oranje-camping. En achter het stuur gaat het wel.” Toch zou hij wel kaarten overnemen voor de andere wedstrijden als iemand ze wil verkopen. “Ik slik genoeg pillen tegen de rugpijn, dus dat moet ook wel lukken”, besluit hij.

