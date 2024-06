Oranje-internationals grappen over mogelijke transfer naar Ajax

De geruchten over een over eventuele transfer van naar Ajax hebben ook het trainingskamp van Oranje in Duitsland bereikt. Volgens , aanvoerder van de Ajacieden, wordt daar binnen de spelersgroep van het Nederlands elftal ook over gesproken.

Hoewel de ploeg vooral bezig is met het Europees kampioenschap in Duitsland, is er binnen de selectie wel ruimte om te dollen met elkaar. Mogelijk wordt Weghorst de nieuwe ploeggenoot van Bergwijn. Al wil hij zich er niet over uitlaten. "Ik zou het niet weten", aldus de vleugelaanvaller, die toegeeft dat er wel over wordt gesproken. “Er worden grapjes gemaakt. Of Wout zijn schoenen al heeft gepakt bijvoorbeeld”, vertelt Bergwijn in gesprek met VoetbalPrimeur.

Als Weghorst inderdaad de overstap van Burnley naar Ajax maakt, dan zal hij daar ook weer te maken krijgen met Brian Brobbey als concurrent. Beide spelers kunnen daar wel de humor van inzien. “Wout en Brian grappen wel onderling", geeft Bergwijn toe. "Als Wout komt, moet Brobbey weg. Dat soort grapjes."

Weghorst wordt de laatste weken veelvuldig in verband gebracht met een transfer naar Ajax. Volgens geruchten zouden de Amsterdammers zelfs al een persoonlijk akkoord naderen met de 1.97 meter lange spits. Ook FC Twente hoopt nog altijd op de komst van de in Borne geboren spits. Weghorst zelf heeft er nooit een geheim van gemaakt graag nog voor de Tukkers te willen spelen, maar bij een keuze voor Ajax zal hij die droom (vooralsnog) moeten laten varen.

