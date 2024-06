Oranje-internationals missen deze pitbull in selectie: ‘Hij is een krachtpatser eerste klas’

Valentijn Driessen weet dat de internationals van het Nederlands elftal missen in de selectie. De Feyenoord-middenvelder kende een heel goed seizoen in Rotterdam en leek daarmee een zekerheid in de EK-selectie van bondscoach Ronald Koeman. Timber raakte echter geblesseerd en moest daardoor afhaken.

Timber was nog de beoogde vervanger voor Frenkie de Jong, maar hij was nog steeds niet fit genoeg, weet Mike Verweij. “Hij is wel degelijk gebeld door Koeman of hij inmiddels wel zo ver was om mee te kunnen gaan alleen was dat niet het geval. Voordat Maatsen werd gebeld, is Timber nog gebeld”, vertelt de journalist in de podcast Kick-off Oranje.

Het Nederlands elftal had een fitte Timber in de selectie goed kunnen gebruiken beseft Driessen. “Je komt steeds dunner in je middenvelders te zitten. De meeste afvallers zijn natuurlijk in de middenlinie, dus daar had je hem wel kunnen gebruiken”, realiseert de chef voetbal van De Telegraaf.

Driessen herinnert zich dat Depay na afloop van oefenwedstrijd tussen Duitsland en Nederland zei dat hij Timber er dolgraag bij had. “Hij vergeleek Timber met Nigel de Jong. Hij zei: we hebben niet echt veel pitbulls op het middenveld en dat is hij wel. Hij verzette gigantisch veel werk en is natuurlijk een krachtpatser eerste klas. De spelers hebben hem er graag bij, en zeker de aanvallers, want dan hoef je een paar meter minder te lopen. Dat is wel lekker natuurlijk.”

