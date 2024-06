Oranje ontvangt een serieuze waarschuwing: 'Hij is irritant, ouderwets en hautain'

Felix Zwayer zal dinsdagavond de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Roemenië in goede banen gaan proberen te leiden, maar volgens ESPN-commentator Vincent Schildkamp treft Oranje met Zwayer een van de zwakste arbiters van het toernooi. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman moet niet blij zijn met zijn aanstelling.

In het programma EK-praat op ESPN wordt de aanstelling van Zwayer besproken: "Ik vind het een van de minste scheidsrechters dit EK", begint Schildkamp, die Zwayer dit seizoen ook in veel Champions League-wedstrijden in negatief opzicht is opgevallen: "Hij is een beetje irritant. Een ouderwetse scheidsrechter. Pedant, hautain", somt Schildkamp een aantal negatieve eigenschappen van de Duitse arbiter op: "Hij is inderdaad ook een beetje los in de borstzak", zegt de commentator tot slot.

Zwayer floot tot dusver een wedstrijd op het EK in Duitsland en dat was het treffen tussen Turkije en Portugal (0-3). In deze wedstrijd deelde de Duitse arbiter alleen in het eerste bedrijf al vijf gele kaarten uit.

