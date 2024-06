Oranje-opponent Oostenrijk maakt indruk en speelt EK-deelnemer in eerste kwartier aan flarden

Oostenrijk is bezig flink wat vertrouwen te tanken richting de start van het Europees Kampioenschap in Duitsland. De Oostenrijkers, in de groepsfase een van de tegenstanders van het Nederlands elftal, maken dinsdagavond in de oefenwedstrijd tegen Servië een ijzersterke indruk. Patrick Wimmer opende al na tien minuten de score en drie minuten later zorgde Chrstoph Baumgartner voor de 2-0. In maart won Oostenrijk nog met 6-1 van Turkije.

Bondscoach Ralf Rangnick was onlangs nog in beeld bij Bayern München als opvolger van Thomas Tuchel, maar bedankte vriendelijk voor de baan bij Der Rekordmeister. Dat valt te begrijpen. Rangnick is met Oostenrijk bezig aan iets moois. De Oostenrijkers maakten tijdens de kwalificatie voor het EK in Duitsland al indruk door tweemaal te winnen van Zweden en het België twee keer heel lastig te maken. In november wonnen ze in een vriendschappelijk duel met 2-0 van Duitsland en een paar maanden later werd de vloer aangeveegd met Turkije, nadat een paar dagen eerder Slowakije al op een 0-2 nederlaag was getrakteerd.

De formatie van Rangnick werkt dus in bloedvorm toe richting de start van het EK en dan zijn sterkhouders David Alaba en Marcel Sabitzer (nog) niet eens van de partij. Alaba zal tijdens het EK sowieso niet in actie komen, terwijl Sabitzer afgelopen zaterdag nog basisspeler was bij Borussia Dortmund in de Champions League-finale tegen Real Madrid (0-2 verlies). Maar ook zonder Alaba en Sabitzer is Oostenrijk dus een ploeg om rekening mee te houden. Dinsdagavond was het in de eerste helft lang een stuk sterker dan Servië, dat binnen een kwartier tegen een 2-0 achterstand aankeek. De bezoekers deden tien minuten voor rust wel wat terug via Strahinja Pavlovic (2-1). De Oostenrijkse voorsprong had nóg groter kunnen zijn, maar de scheidsrechter vergat al heel vroeg in de wedstrijd een strafschop te geven aan de derde tegenstander van Oranje in Duitsland.

Rangnick heeft in zijn basiself overigens een basisplaats ingeruimd voor Florian Grillitsch. De middenvelder maakte in de zomer van 2022 transfervrij de overstap naar Ajax. De samenwerking tussen Ajax en Grillitsch werd echter een grote teleurstelling. Hij keerde na één seizoen terug naar Hoffenheim.

