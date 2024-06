Oranje-spits ergert zich kapot tijdens EK: ‘Alles dat afwijkt, is zogenaamd niet goed’

heeft het te doen met , die de afgelopen weken gigantisch veel kritiek over zich heen heeft gekregen. De spits van de Oranje Leeuwinnen ziet dat de verwachtingen torenhoog zijn voor Depay en geeft in haar column voor het Algemeen Dagblad aan dat ze hier zelf ook moeite mee heeft gehad in het verleden.

Miedema ziet dat Depay ‘de speler is die het meest onder een vergrootglas ligt’, en kan zich verplaatsen in hem. “Ik moest terugdenken aan ons EK in 2017 in eigen land met de Leeuwinnen. Ik scoorde in de poulefase niet één keer en ook toen kwamen de vragen. Moet Miedema nog wel in de spits staan?”, schrijft de all-time topscorer van het Nederlandse vrouwenelftal.

“Ik zeg eerlijk dat ik dat echt moeilijk vond. Ik was toen twintig jaar en veel ogen waren op mij gericht. Ook omdat het toernooi in eigen land was en er in Nederland ineens massaal naar vrouwenvoetbal werd gekeken. Ik voelde een last op mijn schouders”, gaat ze verder. Miedema was in datzelfde toernooi uiteindelijk goed voor vier doelpunten.

Miedema ziet dat alle aandacht momenteel uitgaat naar Depay. “Dan wordt ook zijn leven naast het voetbal erbij gehaald. Dat hij rapnummers maakt en in excentrieke kleding loopt. En nu ook weer die discussie over die haarband”, schrijft ze. “Daar moeilijk over doen past binnen onze ouderwetse voetbalcultuur. Alles dat afwijkt, is zogenaamd niet goed. Depay moet vooral zichzelf blijven en zorgen dat hij ook afleiding heeft naast het voetbal. Wij profvoetballers zijn ook gewoon mensen die in hun vrije tijd dingen doen die we leuk vinden. Ik hoop dat we dat nu eens zo snel mogelijk gaan begrijpen”, sluit ze af.

