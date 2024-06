Oranjefans zetten na Hamburg en Leipzig ook hoofdstad Berlijn op stelten

De Oranjesupporters maken er dinsdag in Berlijn ook weer een fantastisch feestje van. De fans zijn onderweg naar Olympiastadion waar het Nederlands elftal het om 18.00 uur op zal nemen tegen Oostenrijk.

In navolging van Hamburg en Leipzig is ook de Duitse hoofdstad Berlijn Oranje geworden. Volgens Duitse media worden er vandaag zo'n veertig duizend Nederlandse fans verwacht in de stad en die maken er onderweg naar het stadion een fantastisch feestje van. Ook in de buitenlandse media valt de Oranjemars met duizenden Nederlanders op. "Ze hebben de Duitse stad overgenomen, ze hebben Berlijn overgenomen", wordt er gereageerd bij het Engelse beIN SPORTS.

Dutch fans conquering Berlin…

Virgil , Gakpo and Gravenberch is bringing the trophy home 🇳🇱



