Pascal Kamperman weet wat zich in de rust van Nederland - Oostenrijk afspeelde in Oranje-kleedkamer

ESPN-verslaggever Pascal Kamperman weet dat Ronald Koeman in de rust van Nederland - Oostenrijk (2-3) ‘nogal tekeer’ is gegaan. Oranje zocht na een dramatische eerste helft met een 0-1 achterstand de kleedkamer op. Koeman zag zijn ploeg in de tweede helft tweemaal langszij komen tegen de Oostenrijkers, maar uiteindelijk niet aan het langste eind trekken.

Een opvallend beeld in de openingsfase van de ontmoeting tussen het Nederlands elftal en Oostenrijk was de fanatiek coachende Koeman langs de lijn. Oranje was in de aanloop naar het treffen in Berlijn volop gewaarschuwd voor het spel van de Oostenrijkers, maar liet zich desondanks volledig verrassen in het Olympiastadion. Tot grote ergernis bij Koeman. “Die heeft in het vak van links naar rechts gedribbeld. Hij trok sprintjes, stond te gebaren, te schreeuwen”, zag ook Kamperman, die tijdens ESPN Vandaag in gesprek ging met presentator Milan van Dongen.

Volgens Kamperman heeft Koeman er ‘alles’ aan gedaan om zijn ploeg in de eerste helft beter neer te zetten. “Het merkwaardige is natuurlijk wel dat in het veld en in de ploeg zelf niemand in staat is om iets te zeggen of teweeg te brengen en ervoor te zorgen dat er iets verandert op het veld. Koeman heeft dat met alle macht geprobeerd”, aldus Kamperman, die weet dat de bondscoach in de rust ‘nogal tekeer’ is gegaan. “Maar ja… Dat heeft dan even gewerkt in de tweede helft, maar uiteindelijk niet het gewenste resultaat opgeleverd.”

Van Dongen bracht vervolgens op dat de spelers van het Nederlands elftal elkaar dit toernooi écht de waarheid zouden gaan vertellen. Volgens Kamperman kwam daar in de wedstrijd tegen Oostenrijk echter heel weinig van terecht. “Na die tegengoal stond Van Dijk wel te klappen en te schreeuwen van ‘kom op’, maar om nou te zeggen dat ze elkaar écht de waarheid zeggen… Nee, dat gevoel heb ik niet en heb ik eigenlijk ook niet gezien op het veld. Sommigen staan wel boos te kijken, maar dan vooral zelf boos te kijken en daarin niet elkaar ondersteunen, helpen, verbeteren, aanmoedigen of wat dan ook.”

