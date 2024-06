Hard gelag voor PEC: programma eerste speelronde betekent slecht nieuws voor Zwolle-supporters

Het programma voor de eerste speelronde van het nieuwe seizoen in de Eredivisie zal door PEC Zwolle niet met gejuich zijn ontvangen. De formatie van coach Johnny Jansen trapt het seizoen af met een uitwedstrijd tegen FC Utrecht, maar kan in de Galgenwaard geen beroep doen op meegereisde supporters uit Zwolle. Het stadion van FC Utrecht moet in de eerste wedstrijd leeg blijven en dit betekent ook géén uitfans.

De KNVB bracht dinsdagmiddag het schema voor de eerste speelronde van het nieuwe seizoen in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie naar buiten en een van de wedstrijden is de ontmoeting tussen FC Utrecht en PEC Zwolle. Waar de ploeg uit Overijssel in het voorbije seizoen ‘gewoon’ nog een beroep kon doen op de steun van een goed gevuld uitvak, zal dat op zaterdag 10 augustus niet het geval zijn. FC Utrecht moet de eerste thuiswedstrijd in het nieuwe seizoen zonder supporters afwerken en dit betekent dus ook geen fans in het uitvak.

Artikel gaat verder onder video

FC Utrecht kreeg deze straf aan z’n broek gehangen naar aanleiding van de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles in de finale van de play-offs om een plekje in de voorronde van de UEFA Conference League. Zowel tijdens als na het duel, dat door de Deventenaren werd gewonnen (1-2), ging het goed mis. De ploeg van trainer Ron Jans wordt in de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen dus niet gesteund door de eigen aanhang en PEC Zwolle zal het eveneens op eigen kracht moeten doen. “De KNVB heeft PEC Zwolle dinsdagmiddag laten weten dat de club in de eerste speelronde aan FC Utrecht is gekoppeld en dat er geen uitsupporters aanwezig mogen zijn”, zo leest het op de clubsite van de Zwollenaren.

De KNVB publiceert woensdag het volledige conceptprogramma voor het seizoen 2024/25. PEC Zwolle promoveerde vorig jaar na één seizoen afwezigheid naar de Eredivisie en zette met de twaalfde plek een uitstekende prestatie neer.

PEC Zwolle opent seizoen in lege Galgenwaard



De KNVB heeft PEC Zwolle dinsdagmiddag laten weten dat de club in de eerste speelronde van het nieuwe seizoen aan FC Utrecht is gekoppeld en géén uitsupporters mag meenemen.



Lees hier meer: https://t.co/Q7Cp5tt4V3#utrpec #peczwolle pic.twitter.com/Vye3Sxj94N — PEC Zwolle (@PECZwolle) June 18, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Farioli scoort punten op tweede werkdag bij Ajax: ‘Laat gelijk zien hoe hij er in staat’

Terwijl het EK in volle gang is, bereidt Ajax zich al voor op het nieuwe seizoen.