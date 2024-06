Van der Vaart en Van Hooijdonk ontruimen hotel in Duitsland: 'Toen zei hij: dit is serieus!'

Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart hebben woensdag abrupt hun hotel in Duitsland moeten verlaten. De analisten hoorden plotseling het brandalarm afgaan en ontruimden hun verblijf. Bij Studio Fußball vertelt Van Hooijdonk het opmerkelijke verhaal.

“Ben jij hier een beetje ongeschonden naartoe gekomen?”, vraagt Sjoerd van Ramshorst zich af. “Nou, we hadden vandaag een beetje en aparte wekker”, antwoordt Van Hooijdonk spottend. Vervolgens verschijnen er beelden van Rafael van der Vaart, die het hotel verlaat in zijn badjas. “Ik denk dat hij in de sauna zat”, grapt Pi Air.

Artikel gaat verder onder video

“Hij vertelde dat hij de deur open deed, om even te checken wat er gaande was. Meestal is er niet veel aan de hand, maar toen zag hij ineens twee vrouwen rennen naar de brandtrap. Toen dacht hij: dit is serieus, dus toen was hij snel weg in zijn badjas”, gaat Van Hooijdonk verder. Het tafereel bleek geen loos alarm.

“Nee, iemand op de tweede verdieping te heet staan douchen”, zegt de oud-voetballer, die niet serieus genomen wordt door de tafelgasten. “Serieus! Daardoor ging het brandalarm af”, zegt Van Hooijdonk eerlijk. Jeroen Stekelenburg vertelt later in de uitzending dat hij ook ooit een brandalarm veroorzaakte omdat hij te warm zou hebben gedoucht.