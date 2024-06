Van Hooijdonk haalt hard uit naar Van Basten: ‘Hij richt zijn pijlen al vijf jaar op dezelfde speler…’

Pierre van Hooijdonk kan zich allesbehalve vinden in de kritiek van collega Marco van Basten op . Van Basten sprak zich na de nederlaag van het Nederlands elftal uit over Van Dijk en kwam met het verwijt dat de verdediger geen goede leider is van Oranje.

“Van Dijk is de aanvoerder. Die moet de leiding geven en is uiteindelijk degene die we erop aanspreken. Hij moet in dit soort dingen de boel veel beter organiseren. Hij is aanvoerder, de verantwoordelijke man en ook de grote leider van het team, dan weet je ook dat je dit soort dingen beter moet organiseren”, sprak Van Basten dinsdagavond bij Studio Fußball.

Van Hooijdonk, een dag later aanwezig bij het programma van de NOS, kan zich niet vinden in de kritiek van zijn collega. “Ik vind dit veel te makkelijk. Marco’s pijlen zijn al vijf jaar gericht op Virgil… Het is jammer dat hij hier niet bijzit, want dan is het wat makkelijker discussiëren”, zegt Pi Air.

“Dit elftal heeft geen echte leider, net zoals het elftal van Oranje in 1988. Als je een band om iemands arm doet, betekent dat niet dat je een leider bent net als Ronald Koeman en Ruud Gullit in ’88. Ik vind dat te makkelijk…”, hekelt de analist.

