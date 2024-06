Pierre van Hooijdonk is onder de indruk en benoemt onderbelicht gevaar voor Oranje

Pierre van Hooijdonk stelt dat Oostenrijk de verrassing van het EK in Duitsland gaat worden. De tegenstander van Nederland in de groepsfase beschikt volgens de analist van de NOS over een goede groep en een goede bondscoach, waarmee het hoge ogen hoopt te gooien op dit eindtoernooi.

Oostenrijk is met Polen en Frankrijk een van de drie tegenstanders waar Oranje de degens mee kruist in Duitsland. Van Hooijdonk verwacht dat Oranje in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk op een zware wedstrijd kan rekenen: "Oostenrijk kan het Nederland heel lastig maken en zou ook als nummer drie in de poule verder kunnen komen. Als je de lijst van spelers ziet en waar ze spelen; allemaal bij goede clubs", vindt Van Hooijdonk, die dat aangeeft in gesprek met de NOS.

De oud-voetballer doelt daarmee onder meer op Konrad Laimer (Bayern München), Christoph Baumgartner (RB Leipzig) en Marko Arnautović (Internazionale): "Ook bondscoach Ralf Rangnick heeft zijn sporen wel verdiend en laat zijn ploeg altijd goed voetballen", heeft Van Hooijdonk opgemerkt in de afgelopen maanden. Oostenrijk kende een goede aanloop naar het EK en versloeg in maart onder meer Turkije met 6-1.

Dat Van Hooijdonk hoge verwachtingen heeft van de tegenstander van het Nederlands elftal, betekent niet dat de analist minder van Nederland verwacht. Wel loopt hij, na twee gewonnen oefeninterland (allebei 4-0) nog niet de polonaise: "Het succes gaat afhangen van de vorm van de aanvallers. Voor de rest hebben we genoeg stabiliteit achterin, dat zal geen probleem worden voor Ronald Koeman. Ik verwacht dat wij dit EK een wezenlijk aandeel gaan hebben, maar je zult me niet horen roepen dat we het EK gaan winnen", besluit de 54-jarige analyticus.

