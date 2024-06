Pierre van Hooijdonk vol ergernis over Oranjespeler: ‘Laatste keer dat hij diep ging, hadden we nog guldens’

Pierre van Hooijdonk is in de rustanalyse uitermate kritisch over het spel van . De aanvalsleider van het Nederlands elftal wist in de eerste helft van de vriendschappelijke interland tegen Canada nog niet zijn stempel te drukken en krijgt een flinke sneer van Pi Air.

Volgens de analist van NOS ontbreekt het bij Oranje aan diepgang. “Zonder bal is er veel te weinig diepgang. Van middenvelders Jerdy Schouten en Ryan Gravenberch verwacht je dat ook niet, maar van Georginio Wijnaldum wel. Brian Brobbey is eigenlijk ook een speler die in de bal moet komen”, legt de oud-spits uit.

“Jeremie Frimpong doet dat wel, en dat is ook de reden dat we aan de rechterkant soms doorkomen”, ziet van Hooijdonk, die vervolgens een fragment van Memphis Depay te zien krijgt. “Hij komt hier in het midden… De laatste keer dat hij diep is gegaan, hadden we nog guldens… Je moet ook zonder bal de loop willen maken in de diepte”, hekelt de analist vervolgens.

