'Proflicentie Vitesse wordt maandag ingetrokken, Arnhemmers hebben nog één laatste redmiddel'

De onafhankelijke licentiecommissie van de KNVB komt maandag bijeen en zal dan besluiten de proflicentie van Vitesse in te trekken, zo meldt Voetbal International op basis van bronnen rond de club. De Arnhemmers krijgen echter nog één mogelijkheid om het voortbestaan tóch nog veilig te stellen.

Afgelopen maandag, 17 juni, verliep de deadline waarop Vitesse een sluitende begroting voor volgend seizoen had moeten aanleveren. Omdat er geen overeenstemming kwam met een nieuwe eigenaar óf een partij die garant wilde staan voor de tekorten, leverde algemeen directeur ad interim Edwin Reijntjes een versie in waarin de club miljoenen aan inkomsten tekortkomt. Bovendien is het een harde eis van de licentiecommissie dat de club weer de beschikking krijgt over een eigen bankrekening én een accountant, iets wat tot op heden niet is gelukt.

Onderhandelingen met de mogelijke nieuwe investeerders liepen stuk op een weigering van de Amerikaan Coley Parry om 'water bij de wijn te doen', schrijft VI, wat bij Vitesse voor verbazing zorgde "omdat werd verondersteld dat Parry akkoord zou gaan." De investeerder deed lange tijd pogingen de club over te nemen met zijn Common Group, maar kreeg uiteindelijk een 'nee' te horen van diezelfde licentiecommissie. Het bedrag dat hij tot dan toe in de club had gestoken, ruim 14 miljoen euro, werd daardoor omgezet in een lening waarover Vitesse hem een forse rente verschuldigd is.

Zodra de licentiecommissie inderdaad heeft uitgesproken dat de proflicentie wordt ingetrokken, krijgt Vitesse de mogelijkheid om daartegen in beroep te gaan. "Voorwaarde is dan uiteraard wel dat er een gedekt reddingsplan komt en dat Vitesse kan garanderen volgend seizoen over een bankrekening en accountant te beschikken."

