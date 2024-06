‘PSV laat oog vallen op Argentijns toptalent, nog geen concrete interesse’

PSV heeft van Benfica op de korrel, zo weet Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Volgens de clubwatcher is de regerend landskampioen momenteel nog niet concreet voor de vleugelspeler.

PSV zou een van vele clubs zijn die de achttienjarige Prestianni volgt. De buitenspeler annex aanvallende middenvelder speelt sinds afgelopen winter voor Benfica, waar hij zes duels in het tweede elftal speelde. Daarin maakte hij één doelpunt en was hij ook één keer aangever. Op de laatste speeldag maakte het talent zijn debuut voor het eerste toen hij vlak voor tijd in mocht vallen op bezoek bij Rio Ave (1-1).

Volgens Elfrink gaat het momenteel enkel nog om interesse vanuit PSV en speelt er verder nog niets. Het Argentijnse talent zal deze zomer waarschijnlijk worden verhuurd door Benfica. Daarbij staan de Portugezen open een koopoptie in de overeenkomst te verwerken.

In Lissabon heeft de talentvolle Prestianni nog een contract tot medio 2029. Afgelopen winter maakte Benfica een bedrag van negen miljoen euro over aan het Argentijnse Vélez Sarsfield, waar de buitenspeler nog een contract voor elf maanden had. Het is dan ook aannemelijk dat de Portugese topclub hem niet voor een appel en een ei zal laten vertrekken.

PSV is een van de vele clubs die de 18-jarige Gianluca Prestianni van Benfica volgen. Meer nog niet, maar wie weet later toch interessant. Talent kwam in de winter naar Portugal, maar mag deze zomer mogelijk een jaar verhuurd worden met optie tot koop. Argentijnse rechtsbuiten. — Rik Elfrink (@RikElfrink) June 11, 2024

