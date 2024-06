PSV versterkt zich met boomlange talentvolle middenvelder uit Noorwegen

PSV heeft zich versterkt met het Noorse talent Philip Holseter-Karlsen, zo weet het Eindhovens Dagblad. De zestienjarige middenvelder komt over van FK EIK Tønsberg en tekent voor drie seizoenen.

Holseter-Karlsen staat te boek als groot talent en krijgt volgens de krant van PSV de tijd om zich te ontwikkelen. De 1,90 meter lange middenvelder zal in principe eerst aansluiten bij Onder 19, om via Jong PSV door te groeien naar het eerste elftal. Voorlopig heeft hij daar drie jaar de tijd voor, want hij tekent een contract tot medio 2027 in Eindhoven.

De middenvelder komt over van EIK Tønsberg, dat uitkomt op het derde niveau van Noorwegen. In april 2023 maakte Holseter-Karlsen zijn debuut in de hoofdmacht van die club. De Noor heeft bij verschillende clubs een stage gelopen, maar heeft uiteindelijk gekozen voor PSV.

De Noorse middenvelder Philip Holseter-Karlsen heeft vanmorgen zijn handtekening gezet bij PSV: 3-jarig contract. Rond dus. Talent van 16. Is bij meerdere clubs op stage geweest. Heeft gekozen voor PSV. — Rik Elfrink (@RikElfrink) June 6, 2024

