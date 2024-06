PSV ziet voormalig target vertrekken naar Sporting Portugal: ‘Voor mij de juiste stap’

verruilt Anderlecht volgend seizoen voor Sporting Portugal. De twintigjarige verdediger stond vorig jaar nog op de lijst bij PSV, maar maakt nu dus de overstap naar de Portugese competitie. De transfer wordt pas begin juli bevestigd, maar Debast kondigt nu al zijn transfer aan.

“Ik heb beslist om volgend seizoen voor Sporting Portugal uit te komen”, vertelt de Belgische verdediger in gesprek met Het Laatste Nieuws. “Mijn keuze is ingegeven door het vertrouwen dat deze traditieclub in mij stelt. Sporting is voor mij de juiste volgende stap, omdat de sportieve uitdagingen passen bij mijn ambities."

PSV had Debast vorig seizoen nog op de korrel, maar de Belgische verdediger bleek te duur voor de Eindhovenaren en bleef bij Anderlecht. Nu gaat hij dus voor een avontuur bij de kampioen van Portugal. “Volgend seizoen spelen we Champions League en doen we opnieuw een gooi naar de landstitel. Ook de gesprekken met kampioenenmaker Ruben Amorim hebben mij helemaal over de streep getrokken", zegt hij.

Met de transfer van Debast is een bedrag van zestien miljoen euro gemoeid, maar middels bonussen kan dit bedrag nog oplopen tot zo'n twintig miljoen euro. De Belgische verdediger, die door bondscoach Domenico Tedesco opgenomen is in de EK-selectie van België, gaat naar verluidt een contract voor vijf seizoenen ondertekenen met een afkoopclausule van tachtig miljoen euro.

