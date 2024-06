Qucee woonde naast Oranje-speler: 'Hij was zó goed voor die leeftijd, sprong er echt tussenuit'

Quentin Correia, beter bekend als Qucee, was er op jonge leeftijd al van overtuigd dat het zou gaan maken als profvoetballer. De huidige aanvaller van Bologna en het Nederlands elftal en de rapper/youtuber waren vroeger buurjongens. Qucee baalde dan ook als een stekker toen Zirkzee in eerste instantie géén uitnodiging kreeg van Ronald Koeman voor het Europees Kampioenschap in Duitsland.

“Hij was mijn buurjongetje, man. We spreken elkaar weleens gewoon via DM (Direct Message) ofzo, vooral als we iets hebben gepresenteerd en dan is het eventjes van: hey, tof om dit te zien”, vertelt Qucee dinsdagavond in NOS Studio Fußball. De youtuber en rapper had in het afgelopen seizoen reden genoeg om Zirkzee berichten te sturen. De aanvaller kwam na een moeizaam eerste jaar bij Bologna helemaal los in Italië en speelde zich in de kijker van Europese topclubs. Een uitnodiging voor het Nederlands elftal liet in eerste instantie op zich wachten, maar Zirkzee mocht zich vorige week alsnog melden in Wolfsburg.

Dat Koeman besloot om Zirkzee tóch te bellen, werd door Qucee met luid gejuich ontvangen. “Ik was eerst heel boos dat hij níet was geselecteerd”, vertelt hij. Qucee was al op jonge leeftijd onder de indruk van wat de eveneens jonge Zirkzee met de bal aan zijn voet liet zien. “Hij is wel van een jongere generatie natuurlijk. Maar toen wij veertien waren, helemaal niets deden met ons leven en eigenlijk onze toekomst al hadden vergooid, zagen we hem altijd voetballen als zeven-, achtjarige jongen. Dat was prachtig om te zien. We wisten toen al gewoon: hij gaat het worden. Natuurlijk weet je dat niet helemaal zeker, ook door de omgeving waarin we zaten, waar we woonden. Maar hij was gewoon zó vastberaden en zó goed voor zijn leeftijd. Hij sprong er echt tussenuit.”

Toptransfer op komst

Zirkzee verliet Nederland al op jonge leeftijd voor een avontuur in Duitsland. Tot een definitieve doorbraak in de hoofdmacht van Bayern München kwam het echter niet. De Duitse grootmacht verhuurde Zirkzee aan Anderlecht en Parma, alvorens hij in de zomer van 2022 definitief de overstap maakte naar Bologna. Na een ijzersterk seizoen lijkt hij zich op te mogen maken voor een transfer. Naast AC Milan heeft ook Manchester United de Nederlander op het lijstje staan.

