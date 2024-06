Van der Vaart is er na een paar minuten al klaar mee: 'Gaan we het over het EK hebben?'

Rafael van der Vaart heeft dinsdagavond met gemengde gevoelens zitten luisteren naar de introductie van Quintin Correia, beter bekend als Qucee, in NOS Studio Fußball. De youtuber en rapper is hartstochtelijk supporter van Feyenoord en tijdens de eerste minuten van de uitzending ging het dan ook over zijn ‘liefde’ voor de club uit Rotterdam.

“Dat is toch wel 2002”, reageert Qucee op de vraag vanaf wanneer hij Feyenoord écht fanatiek ging volgen. “Daarvoor was ik al voor Feyenoord, maar kon ik alleen maar samenvattingen kijken. In 2002 was natuurlijk de UEFA Cup en kon ik het meemaken.” Qucee zit in de studio naast Pierre van Hooijdonk, die in 2002 een van de uitblinkers was bij Feyenoord en een aanzienlijk aandeel had in de prestatie in de UEFA Cup. De Rotterdammers wonnen dat toernooi na een overwinning op Borussia Dortmund in de eigen Kuip.

Artikel gaat verder onder video

Qucee was, evenals vele andere Feyenoord-supporters, groot fan van Van Hooijdonk. “Dat is wel grappig. Ik had echt een Pierre van Hooijdonk-poster boven mijn bed hangen met handtekeningen erop, die had ik op de een of andere manier geregeld. Echt een grote poster.” Terwijl Qucee aan het woord is, worden er beelden van destijds laten zien, waaronder een rake vrije trap van Van Hooijdonk, zijn specialiteit. “Ze zeiden het altijd toch? Elke vrije trap leek gewoon op een penalty”, aldus de rapper.

Lees ook: Wie is Qucee en wat is zijn favoriete voetbalclub?

Twintig jaar na de zege op Borussia Dortmund bereikte Feyenoord de finale van de UEFA Conference League, waarin het met 1-0 onderuit ging tegen AS Roma. Een jaar later had de ploeg van toenmalig trainer Arne Slot in eigen land meer succes en kroonde het zich tot kampioen van de Eredivisie. Qucee vierde na de overwinning op Go Ahead Eagles in de kampioenswedstrijd een groot feest met de Feyenoord-aanhang en daarvan zijn fraaie beelden, die dan ook worden laten zien. “Dit is zo prachtig om mee te maken. Ik kijk dit zeker nog wel één keer per week terug”, zei hij over de video, waarop te zien was dat hij samen met Het Legioen een nummer zong.

“Nou, ik niet hoor”, grapte Van der Vaart na het zien van de beelden. “Gaan we het over het EK hebben?”, vroeg de voormalig Oranje-international aan presentator Sjoerd van Ramshorst.

© NPO1

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 NOS-studiogasten moeten hard lachen om nieuwe ontboezeming van Marco van Basten

Marco van Basten is als EK-analist aanwezig bij de NOS, maar zijn passie ligt al geruime tijd niet meer bij het voetbal.