Reijnders deed er alles aan om ongeschonden uit oefentrip met AC Milan te komen

is 'fris en fruitig' uit de trip naar Australië met AC Milan gekomen. De 25-jarige middenvelder heeft geen last gehad van een jetlag en heeft in Australië geprobeerd om bij de Nederlandse tijd te blijven. Hoe hij dat heeft gedaan?

“Nee, ik was ‘s nachts geen rondjes aan het lopen in het hotel”, vertelt Reijnders lacherig op de persconferentie. "Eigenlijk gewoon op bed series kijken, waarna ik om vier, vijf uur 's nachts ging slapen. Om twaalf uur hadden we lunch en dat was mijn ontbijt”, aldus Reijnders, die niet de enige was. “Er waren meerdere spelers. Dus we konden een beetje met elkaar optrekken daarin.”

Na de terugkeer van de trip naar Australië kreeg Reijnders van Koeman enkele dagen verlof, waarna hij zich vrijdagavond meldde bij het Nederlands elftal. “Dat is wel even goed geweest. Even bijkomen van de trip, met de familie zijn voordat we straks een langere periode weg zijn”, vertelt de middenvelder.

Reijnders baalde wel dat hij door het ‘seizoenstoetje’ van AC Milan een deel van de voorbereiding heeft gemist. “Het is natuurlijk wel vervelend dat je wat langer weg bent. Er worden dingen al wat eerder besproken, zoals het wedstrijdplan en hoe wij willen spelen. Maar de afgelopen dagen ben ik bijgepraat en inmiddels ben ik helemaal up-to-date."

Ook tijdens de oefenwedstrijd van AC Milan met AS Roma hield Reijnders rekening met Oranje. "Natuurlijk heb ik tijdens die wedstrijd het EK in mijn achterhoofd gehouden. Ik heb niet onnodig de duels opgezocht en dat is gelukkig goed gelukt", is hij eerlijk.

