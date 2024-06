René van der Gijp adviseert Ronald Koeman om Oranje-speler naar huis te sturen

René van der Gijp en Johan Derksen denken dat het Nederlands elftal dit EK niet veel meer zal hebben aan . De middenvelder van PSV speelde dinsdag rampzalig tegen Oostenrijk (2-3) verlies en werd uiteindelijk nog voor rust gewisseld door bondscoach Ronald Koeman.

Derksen en Van der Gijp verwachten niet dat Veerman mentaal op tijd zal herstellen na de knauw die hij dinsdag kreeg in de wedstrijd tegen Oostenrijk. “Die jongen is mentaal helemaal de kluts kwijt”, zegt Derksen dinsdagavond in Vandaag Inside Oranje. Van der Gijp vult aan: “Ja, hij is klaar. Je kunt hem nu beter naar huis sturen.”

Artikel gaat verder onder video

Met collega-tafelgast Dick Advocaat bespreken Derksen en Van der Gijp waarom Veerman tegen Oostenrijk door de mand viel, terwijl hij bij PSV vrijwel wekelijks tot de betere spelers behoort. “Veerman excelleert als hij in Nederland tegen RKC Waalwijk speelt. Internationaal komt die veel meer onder druk te staan. Kan hij dat niet aan?”, vraagt Derksen zich af.

“Ik ben een fan van Veerman. Ik vind het een geweldige speler. Bij PSV speelt hij toch ook goed tegen topploegen?”, reageert Advocaat. Van der Gijp: “Je weet altijd, en dat heb ik zelf ook zo ervaren: bij het Nederlands elftal spelen is altijd anders. Bij je club heb je vastigheden, je hebt je eigen plekje. Het is toch anders. Je komt in een andere hiërarchie, je staat lager in de pikorde.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Hanegem suggereert complottheorie na Nederland - Frankrijk

Willem van Hanegem komt met een opvallende reactie na de wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk.