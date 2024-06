René van der Gijp vol lof: ‘Hij was echt geweldig, man. Wat een speler!’

René van der Gijp is gigantisch te spreken over Kevin de Bruyne. De aanvoerder van België nam zijn elftal zaterdagavond bij de hand in het duel tegen Roemenië (2-0 winst). Van der Gijp heeft hier bewondering voor omdat een zege cruciaal was voor de zuiderburen.

De Bruyne zette België in de slotfase op 2-0, waardoor de zege zo goed als binnen was. “Daar heb ik wel echt enorme bewondering voor. Die De Bruyne… Het moést, het moést gebeuren vanavond. Dat vond ik zó geweldig, zo’n figuren”, begint Gijp in de uitzending van Vandaag Inside. “Vanavond was het echt: ik trek de kar even, maak je maar geen zorgen”, gaat de analist verder.

Artikel gaat verder onder video

Van der Gijp denkt overigens dat België niet verder gaat komen dan de halve finale. “Maar ze hebben echt wel wat jongens die goed kunnen voetballen, hoor. Alleen krijgen ze achterin nog best wat kansen tegen. Die (Wout, red.) Faes… Dat kan toch niet? Die van Excelsior… die schoot daar die ballen op de parkeerplaats”, aldus de oud-voetballer.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hongaren zorgen voor grote verbazing met actie na nederlaag: 'Ik heb het nog nooit gezien'

Een opvallend moment na de wedstrijd tussen Hongarije en Zwitserland.