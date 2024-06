Reserve van Oranje is concreet doelwit voor Erik ten Hag bij Manchester United

Manchester United overweegt serieus om naar Old Trafford te halen, weet journalist David Ornstein vrijdagavond te melden. De doorgaans goed geïnformeerde journalist van The Athletic heeft vernomen dat de international van het Nederlands elftal een concreet doelwit is voor The Mancunians.

De Engelse grootmacht ziet De Ligt als een 'steeds haalbaardere' verdediger om naar Old Trafford te halen. Manchester United is op zoek naar verdedigers die de laatste linie komen versterken en mogelijk arriveert er na verdediger Lisandro Martínez opnieuw een bekende van Erik ten Hag in Manchester. Ten Hag werkte in Nederland bij Ajax succesvol samen met De Ligt en weet daardoor maar al te goed wat de centrale verdediger zijn ploeg zou kunnen bieden.

Artikel gaat verder onder video

Mocht Manchester United daadwerkelijk concreet worden voor De Ligt, dan zal het in onderhandeling moeten gaan met Bayern München. Bij de Duitse club kwam De Ligt onder Thomas Tuchel niet bijster vaak in actie, maar mogelijk liggen er door de komst van Vincent Kompany ook in het zuiden van Duitsland kansen voor de Oranje-international.

De toekomst zal leren waar De Ligt volgend seizoen onder contract staat. Vervelend voor de oud-Ajacied is in ieder geval dat hij zich tijdens het EK in Duitsland niet in de kijker kan spelen. De centrumverdediger moet het binnen de ploeg van Ronald Koeman doen met een plekje op de reservebank. Stefan de Vrij en Virgil van Dijk krijgen in het hart van de defensie de voorkeur.

