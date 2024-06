RKC Waalwijk slaat toe en haalt opvolger van Etienne Vaessen in huis

RKC Waalwijk heeft de komst van Yanick van Osch dinsdagmiddag wereldkundig gemaakt. De 27-jarige doelman komt over van SC Cambuur en tekent voor twee seizoenen (met een optie voor nog één seizoen) bij de Brabanders. Van Osch moet mogelijk gaan fungeren als de vervanger van , die op weg is naar FC Groningen.

Vorige week vrijdag wist Mounir Boualin van FCUpdate.nl al te melden dat de Cambuur-doelman de opvolger moest gaan worden van Vaessen. Het was afgelopen seizoen al duidelijk dat Vaessen zou vertrekken uit het Mandemakers Stadion. Van Osch had in Leeuwarden nog een contract voor één jaar, maar wordt dus overgenomen door de nummer vijftien van het afgelopen Eredivisie-seizoen.

“Het vertrouwen van RKC Waalwijk zorgt ervoor dat ik mijzelf weer kan bewijzen op het hoogste niveau van Nederland. De professionele en familiaire sfeer die RKC Waalwijk uitstraalt sluiten perfect aan bij waar ik voor sta. Daarnaast ben ik blij om weer terug in Brabant te zijn en kijk ik uit naar komende seizoenen”, vertelt de kersvers RKC’er op de officiële kanalen van de club.

Van Osch komt uit de jeugdopleiding van PSV, maar brak nooit door in de hoofdmacht. Hij maakte in de zomer van 2020 de overstap van PSV naar Fortuna Sittard. Voor de Limburgers keepte hij 65 wedstrijden, alvorens vorig jaar neer te strijken bij SC Cambuur. Daarvoor stond hij vooralsnog 41 keer onder de lat. Niet erg succesvol, want hij moest in die wedstrijden liefst 74 keer vissen.

