Roemeense media zien ‘uitdagende’ achtste finale tegen Oranje, maar ruiken ook kansen

Doordat Georgië woensdagavond verrassend wist te winnen van Portugal, speelt Oranje in de achtste finales van het Europees Kampioenschap tegen Roemenië. Waar men in Nederland inmiddels weer positief naar de kansen van Oranje kijkt, balen de Roemeense media vooral dat ze zo’n zware tegenstander hebben. Toch zien ze wel kansen voor hun elftal.

“Als je op de eerste plaats in de groep eindigt, krijg je niet altijd een walk-over tegen een mindere tegenstander”, begint Gazeta Sporturilor. “Dat is de conclusie na een historische avond voor Roemenië, waarop aan het einde kwam dat de echte uitdaging nu pas komt.”

Toch ruikt de krant ook kansen voor Roemenië tegen Nederland. “De ploeg van Ronald Koeman speelt graag aanvallend voetbal. Ze hadden het moeilijk in de laatste wedstrijd, tegen Oostenrijk.” Volgens het medium is er bij Oranje geen sprake van een hecht team. “Daarom ligt de hoop op individuele klasse, iets waar Roemenië niet over beschikt.”

“De nederlaag tegen Oostenrijk liet vooral zien waar de zwakke punten liggen”, leest het verder. “Er was geen aansluiting en de kwetsbaarheid van de verdediging roept vragen op. Het tactische plan is matig en vertoont duidelijke sporen van spontaniteit. Het is spel gebaseerd op ingevingen van basketballer-look-a-like Memphis Depay en de altijd gretige Xavi Simons.” Volgens de krant is de speelwijze van Oranje wel voordelig voor Roemenië. “Een positief element is dat ze graag de bal hebben, waardoor wij kunnen counteren en onze wapens goed benutten.”

Ook ProSport verwacht dat Nederland niet zomaar over Roemenië heen zal walsen. “De Nederlandse pers reageerde blij toen ze zagen dat Roemenië de tegenstander is in de achtste finales. Ze spreken zelf al over een kwartfinale tegen Turkije of Oostenrijk. Daarmee onderschatten ze de Tricolores”, klinkt het.

