Roemenië blij met Oranje als tegenstander: ‘Dat is wel echt lekker voetballen’

Nasser El Khayati denkt dat Roemenië blij is dat ze in de achtste finales van het Europees Kampioenschap tegen Nederland spelen. Volgens de oud-speler van ADO Den Haag en Willem II is het namelijk erg prettig voetballen als je niet de favoriet bent.

Hoewel Roemenië eerste werd in groep E, treft het in de achtste finales met Nederland wel een op papier sterke tegenstander. Dat hoeft volgens El Khayati niet slecht uit te pakken voor de Oost-Europeanen. “Roemenië gaat wel lekker zo’n wedstrijd in hoor, helemaal geen druk”, begint de momenteel clubloze voetballer in EK-praat op ESPN. “Niemand verwacht wat van ze, dat is wel echt lekker voetballen.”

El Khayati gaat ervan uit dat Roemenië alles uit de kast gaat halen om Nederland, dat in de laatste groepswedstrijd een klap kreeg van Oostenrijk (2-3), te verslaan. “Zij gaan vanaf morgen natuurlijk die wedstrijd heel goed analyseren. Dat gaat ze wel heel veel vertrouwen geven.”

Nederland en Roemenië treffen elkaar dinsdag 2 juli om 18.00 uur in München. De winnaar van die achtste finale zal het opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Oostenrijk en Turkije. Die wedstrijd zal later op dezelfde avond worden gespeeld.

