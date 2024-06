Jans pessimistisch over Utrecht-transfer: 'De kans is minder dan vijftig procent'

Ron Jans vreest dat hij komend seizoen bij FC Utrecht niet kan beschikken over spits . De inmiddels 27-jarige aanvaller werd het afgelopen halfjaar gehuurd van het Schote Rangers FC en bewees het scoren nog altijd niet verleerd te zijn. De kans dat Lammers ook in het seizoen 2024/25 in Stadion Galgenwaard te bewonderen valt schat Jans echter op 'minder dan vijftig procent'. Ook het aanblijven van is hoogst twijfelachtig, verwacht de trainer.

Afgelopen zomer telden de Rangers nog ruim vier miljoen euro neer om Lammers over te nemen van Atalanta Bergamo. In Glasgow raakte de bij PSV opgeleide spits echter al snel zijn basisplaats kwijt, mede omdat hij in zijn eerste halfjaar niet verder kwam dan twee competitiegoals. De tijdelijke overstap naar Utrecht kwam dan ook als geroepen. Namens de Domstedelingen trof Lammers na de winterstop tien keer doel in de Eredivisie en nog eens een keer in de play-offs om Europees voetbal, waarin FC Utrecht in de finale ten onder ging tegen Go Ahead Eagles.

Artikel gaat verder onder video

FC Utrecht wil dan ook graag een jaar langer door met Lammers, maar trainer Jans moet voor de camera's van ESPN toegeven dat het er op dit moment niet gunstig uitziet. "Het is nog geen honderd procent, maar de kans is wel minder dan vijftig procent", zegt de ervaren coach. "Maar we blijven hopen en geven het niet op tot het definitief is", houdt hij de moed erin.

Flamingo

Daarnaast verwacht Jans dat hij na de zomer ook niet over verdediger annex middenvelder Ryan Flamingo kan beschikken. FC Utrecht huurde de international van Jong Oranje afgelopen seizoen van het Italiaanse Sassuolo en lichtte in mei de optie om hem definitief over te nemen. Flamingo heeft zich in Utrecht in de kijker gespeeld van onder meer PSV, Jans houdt er dan ook rekening mee dat de jeugdinternational zijn laatste wedstrijd voor de club al heeft gespeeld. "Ik ben niet van de percentages, dan moet je eigenlijk bij de technisch directeur zijn. Maar ik hou er wel rekening mee dat hij misschien wel gaat verkassen. Dat zou een mooie stap voor hem zijn", zegt Jans. "Maar als hij zou blijven zou ik het nog veel leuker vinden", haast de trainer zich erachteraan te zeggen.

Ron Jans blijft hopen op de terugkeer van Sam Lammers en aanhouden van Ryan Flamingo 🤞



"Kans wel minder dan 50 procent" — ESPN NL (@ESPNnl) June 23, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Hanegem suggereert complottheorie na Nederland - Frankrijk

Willem van Hanegem komt met een opvallende reactie na de wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk.