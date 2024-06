Koeman komt op voor Oranje-dissonant: ‘Honderd procent vertrouwen in hem’

Ronald Koeman blijft vertrouwen houden in . De aanvaller van RB Leipzig wist in de eerste wedstrijd van Oranje, tegen Polen, geen potten te breken. Daar maakt de bondscoach zich geen zorgen over.

“In Nederland zijn mensen kritischer dan in Duitsland”, reageert Koeman op een vraag over het spel van Simons tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel met Frankrijk. “Dat gebeurt vooral als hij niet het niveau haalt dat hij bij Leipzig haalt.”

Artikel gaat verder onder video

Toch baart het feit dat Simons in Oranje nog geen indruk weet te maken Koeman geen zorgen. “We blijven vertrouwen houden in de kwaliteiten van de speler. Hij is een enorm talent en grote talenten hebben goede dagen en slechte dagen. Hij zal zichzelf tot een hele goede speler ontwikkelen. Als trainer heb ik honderd procent vertrouwen in hem.”

Of het vertrouwen van Koeman in Simons ervoor zorgt dat de aanvaller ook tegen Frankrijk een basisplaats heeft, laat de oefenmeester zich nog niet over uit. “Je maakt keuzes op basis van wat je game plan is. Er zijn heel veel goede dingen geweest vanuit de eerste wedstrijd, maar er zijn ook een aantal momenten geweest die we beter moeten doen. We moeten met durf spelen en dan is er altijd discussie wat de eerste elf moeten zijn. We analyseren tegenstanders om onze kracht te kunnen tonen. Dus dan zien jullie wie morgen starten.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ideale Oranje zonder één speler met Ajax-dna: ‘Toen is het begonnen’

Nooit in de moderne geschiedenis van Oranje was Ajax zo extreem ondervertegenwoordigd als nu in Duitsland.