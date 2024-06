Ronald Koeman ontvangt drie dagen na pijnlijke nederlaag groot compliment

Wim Kieft is lovend over het optreden van Ronald Koeman na afloop van de nederlaag van het Nederlands elftal tegen Oostenrijk in de laatste groepswedstrijd van het Europees Kampioenschap in Duitsland. De bondscoach nam de verantwoordelijkheid voor de verliespartij in Berlijn. Volgens Kieft is dat niet vanzelfsprekend in de trainerswereld.

Het Nederlands elftal werkte na de 2-1 overwinning op Polen en het 0-0 gelijkspel tegen Frankrijk met vertrouwen toe naar het treffen met Oostenrijk, maar daarvan was in het Olympiastadion in Berlijn weinig tot niets te zien. De formatie van Koeman werd in de eerste helft volledig overlopen en mocht blij zijn dat het bij rust ‘slechts’ 0-1 stond. Oranje herstelde zich in de openingsfase van de tweede helft, maar trok uiteindelijk toch aan het kortste eind: 2-3. Daardoor eindigde het niet op de eerste of tweede, maar de derde plaats.

Oranje moest vrezen voor een loodzware tegenstander in de achtste finales, maar staat komende dinsdag in München ‘slechts’ tegenover Roemenië, dat bovenaan eindigde in een groep met België, Oekraïne en Slowakije. “Tegenstander Roemenië in de achtste finales is een aardige ploeg, die het vooral moet hebben van hard werken, een goede teamgeest, maar individuele kwaliteiten ontbeert”, zo schrijft Kieft in zijn column in De Telegraaf. “Oranje is beter bedeeld met internationals die een wedstrijd kunnen beslissen. Breng je hetzelfde als Roemenië, dan geeft kwaliteit de doorslag. Dit geldt ook als je de vergelijking maakt tussen Nederland en Oostenrijk of Turkije in de kwartfinale.”

Een opvallende uitspraak van Kieft, zeker nadat Oranje dinsdag nog pijnlijk verloor van Oostenrijk. Maar de voormalig international verwacht niet dat het Nederlands elftal in elf dagen twee keer verliest van het Alpenland. “En dan staat Koeman zomaar in de halve finale. Hij ging trouwens goed om met die uitglijder afgelopen dinsdag en stak direct de hand in eigen boezem. Iets wat veel van zijn collega’s niet ziet doen”, deelt Kieft een compliment uit aan de bondscoach. “Die zoeken vaak een zondebok om naar te wijzen. Is het niet naar de tegenstander, dan wel naar blessures of naar de scheidsrechter of de UEFA. Over zulk soort mogelijk excuses hoor je Koeman niet.”

