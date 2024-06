Ronald Koeman reageert ontzettend verongelijkt op eerste vraag van Jeroen Stekelenburg

Het Nederlands elftal eindigde de groepsfase van het EK dinsdagavond met een pijnlijke nederlaag tegen Oostenrijk (2-3). Bondscoach Ronald Koeman reageerde na afloop echter ontzettend verongelijkt voor de camera van de NOS toen verslaggever Jeroen Stekelenburg sprak van een ‘wanvertoning’.

“Ronald, na de vorige wedstrijd was je al niet al te goed gehumeurd”, leidde Stekelenburg zijn eerste vraag aan Koeman in. “Hoe is dat dan na deze wanvertoning?”, vroeg de verslaggever aan de bondscoach.

Koeman kon een cynisch lachje niet onderdrukken en reageerde verongelijkt: “Jij vindt het een wanvertoning?” Stekelenburg: “Ja, vind jij van niet?” Koeman antwoordde vervolgens: “Nou, de gehele wedstrijd niet. Wel het begin.”

“Laten we dan de eerste helft nemen. Jullie worden toch tureluurs getikt?”, stelde Stekelenburg opnieuw een prikkelende vraag. Koeman: “Nou, als je verdedigend niet goed staat, niet doordekt, er niet kort op zit en niet agressief bent en de bal in balbezit aan de tegenstander geeft, dan is dat een wanvertoning”, moest de keuzeheer uiteindelijk toegeven.

Stekelenburg vroeg vervolgens aan Koeman of hij ‘vindt dat hij tekort is geschoten in de voorbereiding’. “Dat vind ik niet”, reageerde Koeman kortaf. Stekelenburg: “Waarom niet?”

“Omdat we hebben gesproken over wat er gebeurd is”, ging Koeman verder. “Natuurlijk, uiteindelijk is het mijn verantwoordelijkheid als het een wanvertoning is. Je hebt gelijk, punt.”