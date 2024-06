Koeman verklaart keuze voor 25-koppige selectie: ‘Ik weet niet waar al die anderen zitten’

Ronald Koeman heeft woensdag op de persconferentie uitgelegd waarom hij geen 26ste speler heeft opgeroepen ter vervanging van Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners. Het tweetal moest deze week geblesseerd afhaken voor het EK, waarna de bondscoach alleen Ian Maatsen als vervanger opriep.

Toen Koeman geen 26ste speler opriep, baarde dat opzien. De oefenmeester had namelijk recent samen met andere bondscoaches navraag gedaan bij de UEFA of het mogelijk was het maximumaantal spelers te verhogen van 23 naar 26 in verband met de drukke speelkalender. Koeman kreeg zijn zin, maar beschikt door zijn keuze maar over 25 spelers tijdens het EK.

“Ian Maatsen stond al op de voorselectie”, legt Koeman de keuze voor de speler van Borussia Dortmund uit. “Hij is multifunctioneel. Alle anderen zijn al drie weken, ik weet niet waar ze zitten... Binnen deze 25 kunnen we alle kanten op. We spelen met drie middenvelders, we hebben er vijf. En anders kunnen we iemand van voor een plekje terugzetten of iemand van achteren naar voren.”

De bondscoach wilde ook niet te veel invloed hebben op de dynamiek binnen zijn selectie door twee vervangers op te roepen. “Daar wilde ik niet al te veel aan veranderen. Hoe bijzonder mijn eerste eindtoernooi als bondscoach wordt? Ik kijk er erg naar uit. We zullen veel support krijgen en dat hebben we ook nodig”, besluit hij.

